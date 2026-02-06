Liga de Arabia Saudita se pronuncia tras supuesta "huelga" de Cristiano Ronaldo: "Ningún individuo toma decisiones más allá de su propio club"

La novela entre Cristiano Ronaldo y el Al Nassr continúa siendo el foco principal de los medios en el mundo del fútbol, al punto de involucrar a la liga de fútbol de Arabia Saudita.

En las últimas horas, la Saudi Pro League se pronunció sobre la "huelga" que ha mantenido el 'Bicho' por las políticas económicas de la liga que estarían perjudicando a su club.

Es por esto por lo que la Saudi Pro League emitió un comunicado, que ha sido replicado por los medios locales, en el que asegura que: "Ningún individuo, por más importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club".

Esto se da en medio de las acusaciones de CR7 de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) tiene un trato desigual con el Al Nassr.

VEA TAMBIÉN "Gracias por representar a Colombia": el mensaje de Luis Díaz al colombiano que jugará el Super Bowl o

El artillero considera que otros clubes que también maneja esa entidad reciben un trato preferencial, según había asegurado el lunes el diario portugués A Bola.

Frente a eso, la liga árabe destacó, en el comunicado al que tuvo acceso ESPN, el papel de Ronaldo en el la liga.

"Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club", agregó.

No obstante, aunque ha jugado un papel importante para visibilizar la liga, tiene que recordar que ningún jugador es más importante que su propio club.

Y destacó que cada club "opera independientemente bajo las mismas regla" y que las decisiones "sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo".

Para demostrar su descontento, se dice que el futbolista portugués podría estar en una "huelga", lo que explicaría su ausencia en los últimos cuatro partidos con el conjunto saudí.

Sin embargo, los rumores también estarían apuntando a una posible salida del 'Bicho' del club pese a que su contrato va hasta 2027.

Otra de las razones que podrían darle luz verde al 'Bicho' en su retorno con el United es que, según Topskills Sports UK, las dificultades que tuvo Ronaldo en sus relaciones laborales durante su última estadía en Manchester estuvieron relacionadas con el entonces entrenador del equipo Erik ten Hag y "no con el club en sí".