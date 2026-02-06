NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Cristiano Ronaldo

Liga de Arabia Saudita se pronuncia tras supuesta "huelga" de Cristiano Ronaldo: "Ningún individuo toma decisiones más allá de su propio club"

febrero 6, 2026
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: EFE
Para demostrar su descontento, se dice que el futbolista portugués podría estar en una "huelga", lo que explicaría su ausencia en los últimos cuatro partidos con el conjunto saudí.

La novela entre Cristiano Ronaldo y el Al Nassr continúa siendo el foco principal de los medios en el mundo del fútbol, al punto de involucrar a la liga de fútbol de Arabia Saudita.

En las últimas horas, la Saudi Pro League se pronunció sobre la "huelga" que ha mantenido el 'Bicho' por las políticas económicas de la liga que estarían perjudicando a su club.

Es por esto por lo que la Saudi Pro League emitió un comunicado, que ha sido replicado por los medios locales, en el que asegura que: "Ningún individuo, por más importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club".

Esto se da en medio de las acusaciones de CR7 de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) tiene un trato desigual con el Al Nassr.

o

El artillero considera que otros clubes que también maneja esa entidad reciben un trato preferencial, según había asegurado el lunes el diario portugués A Bola.

Frente a eso, la liga árabe destacó, en el comunicado al que tuvo acceso ESPN, el papel de Ronaldo en el la liga.

"Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club", agregó.

No obstante, aunque ha jugado un papel importante para visibilizar la liga, tiene que recordar que ningún jugador es más importante que su propio club.

Y destacó que cada club "opera independientemente bajo las mismas regla" y que las decisiones "sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo".

Para demostrar su descontento, se dice que el futbolista portugués podría estar en una "huelga", lo que explicaría su ausencia en los últimos cuatro partidos con el conjunto saudí.

Sin embargo, los rumores también estarían apuntando a una posible salida del 'Bicho' del club pese a que su contrato va hasta 2027.

Otra de las razones que podrían darle luz verde al 'Bicho' en su retorno con el United es que, según Topskills Sports UK, las dificultades que tuvo Ronaldo en sus relaciones laborales durante su última estadía en Manchester estuvieron relacionadas con el entonces entrenador del equipo Erik ten Hag y "no con el club en sí".

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Al-Nassr

Fútbol árabe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz y Christian González - Fotos: AFP
Luis Díaz

"Gracias por representar a Colombia": el mensaje de Luis Díaz al colombiano que jugará el Super Bowl

Jugadores de la Vinotinto - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Jugador venezolano con paso por La Vinotinto muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional

Leidy Romero, atleta colombiana
Deportistas de Lujo

"El deporte transformó mi vida, me enseñó que nunca hay que desistir": Leidy Romero, la atleta colombiana que sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González Urrutia y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Edmundo González

"Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia": palabras de Edmundo González al cumplirse un año de la detención de su yerno

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump aseguró que "la matanza en Irán está cesando", pero no descarta del todo una intervención militar

Tripulantes de la Estación Espacial Internacional - Foto AFP
Nasa

Misión de Space X regresa antes a la tierra luego de que uno de los astronautas enfermara

Donald Trump y Marco Rubio | Foto: AFP
Donald Trump

"Y no me refiero a la Universidad de Columbia": Trump bromea sobre el vinculo que tiene Marco Rubio con Colombia

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Delcy Rodríguez pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU verificar número de presos políticos excarcelados en Venezuela

Extracción petróleo - Foto referencia: Canva
Cuba

Empresa petrolera de México suspendió envío de crudo a Cuba, según Bloomberg

Luis Díaz y Christian González - Fotos: AFP
Luis Díaz

"Gracias por representar a Colombia": el mensaje de Luis Díaz al colombiano que jugará el Super Bowl

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre