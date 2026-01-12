NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exembajador aseveró que lo que dice Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello ya lo hacen con un tono dósil y tranquilo tras la captura de Maduro.

En tono desafiante, la nueva jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseguró que es ella quien manda en Venezuela, los comentarios se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartiera en redes sociales un perfil de Wikipedia en el que él aparece como presidente interino de Venezuela.

Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar del tono que ahora maneja el régimen empezando por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello y aseguró que tienen que “asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”.

o

“Desde que quedó en evidencia ante el mundo que en Venezuela hay un gobierno de facto y desde que el mundo desconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, lo que queda en este momento es un gobierno de facto, pese a la detención de Maduro, que está siendo tolerado por Estados Unidos, siempre y cuando obedezca las instrucciones que les están dando para hacer sostenible la transición”, comentó Viera.

Yo creo que ‘Con el mazo dando’ ahora es con un tono dócil y obediente que es lo único que puede registrar después de lo ocurrido el 3 de enero, es el tono de no beligerancia ante una transición que ya es irreversible. Diosdado había dicho que ni un solo litro de petróleo iba a salir de Venezuela a Estados Unidos y ahora ha declarado que siempre Venezuela ha sido un vendedor de petróleo a Estados Unidos, esto no es un cambio de política o de sentimiento, es simplemente la narrativa que tienen que asumir”, prosiguió.

“Estamos en presencia de una estrategia transicional inédita que se ha concebido para poder salir de un estado secuestrado por una organización criminal a una organización democrática”, puntualizó el invitado.

