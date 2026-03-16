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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Rey Felipe VI

El rey de España, Felipe VI, reconoce que hubo “muchos abusos y controversias” en la Conquista de América

marzo 16, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Rey Felipe VI de España | Foto AFP
Rey Felipe VI de España | Foto AFP
Es importante que “las dos partes del Atlántico” puedan conocer la historia que tienen en común, debido a que “esa cultura mestiza es lo que nos define hoy”, reiteró el mandatario.

Este lunes, el Rey Felipe VI acudió a la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México”, llevada a cabo en al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, reconoció que “hubo mucho abuso” durante la colonización de América.

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“También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección”, explicó.

Prosiguió y recalcó que “luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que, de ahí, de ese conocimiento, pues no apreciemos más

En ese contexto, reiteró que es importante que “las dos partes del Atlántico” puedan conocer la historia que tienen en común, debido a que “esa cultura mestiza es lo que nos define hoy”.

Asimismo, haciendo referencia al futuro, el rey dijo que “conociendo la antigüedad es la manera que tenemos de valorar lo que ocurre hoy” porque “hay cosas que cuando las conocemos, cuando las estudiamos en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues no pueden hacernos sentir orgullosos”.

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Finalmente, enfatizó en que “hay que conocerlos, y en su justo contexto, no con excesivo presentismo”, declaró el rey en el evento organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El evento se centra en el ámbito humano que expone cerca de 250 piezas, que permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer, muchas de las cuales han sido prestadas por primera vez por México para una exposición en exterior.

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