El silencio impone la "normalidad" en una Caracas vigilada por agentes del Sebin y la DGCIM vestidos de civil

Venezuela guarda silencio frente al patrullaje militar desplegado por Estados Unidos en las costas del Caribe.

La administración Trump advirtió a Maduro que vigila de cerca al "Cartel de los Soles", encabezado por militares venezolanos a los que responsabiliza de inundar de droga a su país bajo el padrinazgo del dictador.

A lo interno se impone no hablar del tema. Previo a las elecciones del 28 de julio se desató la peor ola de detenciones jamás registrada, dejando un mensaje aleccionador para todo aquel que "conspire" contra el régimen.

Por eso, tras el despliegue militar de Trump el único que ha gritado es el régimen y sus acólitos como Mario Silva, conductor del programa de VTV, La Hojilla, se quejan de no haber recibido un respaldo contundente de los aliados como China y Rusia.

Cada vez que pueden, los funcionarios chavistas envían un claro mensaje a lo interno: detendrá a los "traidores" a la Patria que apoyen la intervención militar en Venezuela, lo que hace suponer un aumento en la vigilancia en los mensajes en redes.

Maduro sabe que el enemigo no está en aguas internacionales, sino a lo interno, luego que se aumentara hasta 50 millones de dólares la recompensa por él, algo que sólo sería posible seduciendo a traidores de su círculo cercano.

Foto Pedro MATTEY / AFP

La única decisión militar del gobernante fue enviar tropas al mar y desplegar a los milicianos, según él 4.5 millones, por todo el país. La imagen de estos empobrecidos civiles con uniforme y fusiles ha sido inspiración de millones memes, pero Maduro insiste en que "los pobres son más leales".

También envió un mensaje cuyo destinatario no está claro:

"Hay gente que es débil , lo califico así y me perdona, y ante una circunstancia ahí mismo reaccionan, qué manguangua, porque es fácil atacar a Maduro y a la revolución... ah muy bien, qué chevere, de antemano gracias pero tu debilidad no sera mi debilidad, porque yo no soy chantajeable. Yo lo que voy es pa'lante y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara ... cuidado con los disfraces, con los disfrazados y las disfrazadas, luchemos contra el sectarismos pero también mosca, ojo avizor", dijo.

El centro de Caracas, donde se concentra la mayor parte del poder político en Venezuela, está plenamente vigilado. Esta vez la prensencia no es tan evidente.

Este marte Maduro condecoró con la Orden a la Paz en su única clase, a miembros policiales del DGCIM, "por su incansable trabajo y compromiso para combatir las bandas criminales y mantener la paz y tranquilidad del pueblo venezolano". Todos estaban encapuchados.

Agentes del Sebin y de la DGCIM están en esquinas y locales vestidos de civiles, en vehículos sin placas ni identificación, siendo ojos y oídos de cualquier seña que amenace sus propios privilegios.

Esta vez parece que no quieren intimidar, sino todo lo contrario; pasar desapercibidos y escuchar.