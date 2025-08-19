Estados Unidos desplegó destructores con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela, dicen fuentes a Reuters

Estados Unidos envió tres destructores estadounidenses con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela. Las embarcaciones llegarán a la zona en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, informaron el lunes dos fuentes informadas sobre el asunto a la agencia de noticias Reuters.

Las fuentes indicaron que los buques son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Otro funcionario estadounidense declaró a Reuters que, en total, se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe.

El funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato, indicó que el compromiso adicional de activos militares en la región en general incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El funcionario indicó que el proceso se extendería durante varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo y las aguas internacionales.

Los activos navales pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma la decisión, agregó el funcionario.

La información se conocer luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de perseguir con las fuerzas militares a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

El Ministerio de Comunicaciones del régimen de Maduro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Pero, sin referirse a los buques de guerra, Nicolás Maduro declaró el lunes en un discurso que Venezuela "defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras". Aludió a lo que llamó "la amenaza insólita y extraña de un imperio en decadencia".

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su administración, como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

En los últimos meses, la administración Trump ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para apoyar las iniciativas de seguridad fronteriza y el narcotráfico.

En febrero, la administración Trump designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales, al tiempo que intensificaba la aplicación de las leyes migratorias contra presuntos pandilleros.

El ejército estadounidense ya ha incrementado su vigilancia aérea de los cárteles de la droga mexicanos para recopilar inteligencia y determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades.