NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

Estados Unidos desplegó destructores con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela, dicen fuentes a Reuters

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
El destructor de misiles guiados USS Sampson (izq.) (AFP)
El destructor de misiles guiados USS Sampson (izq.) (AFP)
Un funcionario estadounidense afirmó que se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe.

Estados Unidos envió tres destructores estadounidenses con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela. Las embarcaciones llegarán a la zona en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, informaron el lunes dos fuentes informadas sobre el asunto a la agencia de noticias Reuters.

Las fuentes indicaron que los buques son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Otro funcionario estadounidense declaró a Reuters que, en total, se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe.

o

El funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato, indicó que el compromiso adicional de activos militares en la región en general incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El funcionario indicó que el proceso se extendería durante varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo y las aguas internacionales.

Los activos navales pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma la decisión, agregó el funcionario.

La información se conocer luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de perseguir con las fuerzas militares a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

El Ministerio de Comunicaciones del régimen de Maduro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Pero, sin referirse a los buques de guerra, Nicolás Maduro declaró el lunes en un discurso que Venezuela "defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras". Aludió a lo que llamó "la amenaza insólita y extraña de un imperio en decadencia".

o

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su administración, como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

En los últimos meses, la administración Trump ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para apoyar las iniciativas de seguridad fronteriza y el narcotráfico.

En febrero, la administración Trump designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales, al tiempo que intensificaba la aplicación de las leyes migratorias contra presuntos pandilleros.

El ejército estadounidense ya ha incrementado su vigilancia aérea de los cárteles de la droga mexicanos para recopilar inteligencia y determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Tropas

Fuerzas Militares

Donald Trump

Caribe

Invasión a Venezuela

Mar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en México (EFE)
Ciudad de México

Gentrificación: datos y consecuencias del fenómeno que provoca multitudinarias protestas en México

Donald Trump/ Nicolas Maduro - Fotos EFE
Casa Blanca

"No estamos en una situación en la que la Casa Blanca desconozca a la dictadura de Maduro": periodista sobre continuos pronunciamientos de EE. UU. al régimen venezolano

Envío aéreo de ayuda humanitaria a Gaza - Foto EFE
Médicos Sin Fronteras

¿Por qué no hay una justificación logística para la ayuda humanitaria enviada a Gaza por vía aérea? Esto dice Médicos Sin Fronteras

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Ryan Castro se le mide a vender chocolatinas en los buses de Medellín / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Ryan Castro se le midió a vender chocolatinas en los buses y no le fue nada mal: “nos hicimos par de pesos”

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Tras enigmática muerte de su cuidador, la muñeca Annabelle ya tiene nuevo compañero; es un reconocido humorista

Protestas en México (EFE)
Ciudad de México

Gentrificación: datos y consecuencias del fenómeno que provoca multitudinarias protestas en México

Donald Trump/ Nicolas Maduro - Fotos EFE
Casa Blanca

"No estamos en una situación en la que la Casa Blanca desconozca a la dictadura de Maduro": periodista sobre continuos pronunciamientos de EE. UU. al régimen venezolano

Xiomara Castro, presidente de Honduras y Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto EFE
Honduras

Vicecanciller de Honduras renuncia a su cargo tras respaldo de la presidente Xiomara Castro al régimen de Maduro

Envío aéreo de ayuda humanitaria a Gaza - Foto EFE
Médicos Sin Fronteras

¿Por qué no hay una justificación logística para la ayuda humanitaria enviada a Gaza por vía aérea? Esto dice Médicos Sin Fronteras

Esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Así respondió María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, a mensaje del médico Fernando Hakim

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano