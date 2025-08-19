Un delirante Maduro admite que no duerme, cantó, ordenó repartir fusiles y habló de "cobardes" incapaces de decir "las cosas en la cara"

Este lunes, el gobernante Nicolás Maduro habló en sentido figurado, cantó, amenazó directamente, y también envió mensajes a supuestos "cobardes", en momentos en que Estados Unidos ha duplicado el precio por su cabeza y despliega a la Fuerza Armada en el Caribe.

VEA TAMBIÉN Maduro extiende el decreto de emergencia económica y mantiene la suspensión de garantías coincidiendo con el aumento de recompensa por su captura o

Durante su alocución de los lunes, acompañado de Diosdado Cabello, Delcy y Jorge Rodríguez y Cilia Flores, Maduro ordenó dar fusiles a la "fuerza obrera" y a los milicianos, para defender su revolución.

Pidió que los obreros tengan "las mismas tres tareas y fuerza de la clase campesina. Tengamos fe y confianza a la clase obrera, en el plan productivo, y los cuerpos milicianos de la clase obrera... darles misiles y fusiles a la clase obrera para que defiendan nuestra patria".

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones milicianos en todo el territorio nacional", dijo.

Aunque admite que no duerme, aseguró que otros tampoco lo hacen.

"Nosotros no dormimos, pero el imperialismo tampoco. Los últimos hallazgos, de grupos infiltrados que tienen años simulando ser chavistas, que tienen años poniéndose las franela con los ojos de Chavez y empiezan a trabajar, descontentos naturales, se arropan con una ONG, como está demostrado, reciben miles de euros y dólares, inclusive se da el caso no solo que reciben plata de la USAID, que es el instrumento del imperio para desestabilizar progresistas en el mundo, para gobernar el mundo, y otros instrumentos, sino como el caso de las fundaciones alemanas como la Konrad Adenauer, pero también crearon la Rosa Luxemburgo, heroína de los revolucionarios auténticos, para captar y financiar gente que alguna vez fue de izquierda".

En los últimos días fue detenida la integrante y fundadora de la ONG Surgentes, Martha Lía Grajales, quien había sido militante del chavismo y activista por los derechos humanos, ahora acusada de terrorismo, pero liberada bajo medidas cautelares luego de tres días. En las fotografías del pasado sabe vestida con la franela roja con los ojos de Chávez en el pecho.

Tanto Maduro como las instituciones del régimen han señalado perseguido a los disidentes y también a las ONG de derechos humanos.

La noche del lunes Maduro se enfiló también contra los "tibios y disfrazados", aunque sin ar nombres, dijo que sabía a quién se refería.

"Hay gente que es débil , lo califico así y me perdona, y ante una circunstancia ahí mismo reaccionan, qué manguangua, porque es fácil atacar a Maduro y a la revolución... ah muy bien, qué chevere, de antemano gracias pero tu debilidad no sera mi debilidad, porque yo no soy chantajeable".

VEA TAMBIÉN Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro o

"Yo lo que voy es pa'lante y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara, pero el día de los cobardes no nací. Y si hemos llegado hasta aquí no ha sido por cobarde, ni tibio, pusilánime, no, ha sido porque hemos sido consecuentes con el juramento con el comandante, nuestro pueblo antes que nadie. Dando la cara y nunca blandengue y timorato, cuidado con los disfraces, con los disfrazados y las disfrazadas, luchemos contra el sectarismos pero también mosca, ojo avizor", dijo.

Estados Unidos envió tres destructores estadounidenses con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela.

Las embarcaciones llegarán a la zona como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, informaron el lunes dos fuentes informadas sobre el asunto a la agencia de noticias Reuters.

Las fuentes indicaron que los buques son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.