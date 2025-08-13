El último adiós: así fue el funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Este miércoles 13 de agosto se llevó a cabo el funeral del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, donde familiares, amigos y simpatizantes tuvieron la oportunidad de despedirse del político colombiano asesinado.

Luego de dos días de cámara ardiente en el Congreso de la República, se realizó en el Capitolio colombiano la primera parte de los actos fúnebres, ceremonia en la que intervinieron los presidentes de Senado y Cámara, el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien leyó un mensaje del expresidente Álvaro Uribe, y el papá de Miguel Uribe, Miguel Uribe Londoño.

"Miguel querido, hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo, yo le pido a todo que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que, al actuar, pensemos siempre qué haría Miguel en esta situación. Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso", sostuvo Uribe Londoño.

Tras el homenaje en el Congreso, el féretro con el cuerpo del senador fue trasladado hacia la Catedral Primada de Bogotá sobre las 12 del mediodía.

La ceremonia fúnebre estuvo a cargo del cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá.

Al recibir el féretro en la entrada de la Catedral, el arzobispo dio unas palabras ante el ataúd, en las que expresó: “nuestro hermano Miguel fue recibido en la iglesia y se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida”.

“Hoy con afecto y con respeto derramamos el agua sobre su cuerpo recordando su bautismo y como reconocimiento de la vida eterna que selló a este hermano nuestro como hijo de Dios”, añadió.

Luego empezó el servicio litúrgico como despedida al precandidato presidencial Miguel Uribe, quien murió el lunes 11 de agosto tras luchar dos meses por su vida al sufrir un brutal atentado mientras realizaba un evento político al occidente de la capital colombiana el pasado 7 de junio.

Durante la misa exequial, la esposa del fallecido senador, María Claudia Tarazona, subió al estrado para dar unas sentidas palabras de despedida.

“La muestra más grande de Miguel hacia mí fue haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen María en mi corazón para su muerte. Dios se lo concedió y hoy habita en mí de la manera más plena”, dijo.

“Ese es el verdadero milagro. Por eso, colombianos, no pierdan la fe, fortalézcanla”, añadió.

Con la misa exequial finalizada, los presentes salieron rumbo hacia el Cementerio Central, el más antiguo del país, cuya construcción se dio en 1832, ubicado en la localidad de Los Mártires.

El cuerpo de Miguel Uribe resposará junto a importantes figuras de la historia política de Colombia que también fueron víctimas de la violencia, como Luis Carlos Galán.

La Alcaldía Mayor de Bogotá trasmitió el recorrido de la caravana fúnebre hasta el Cementerio Central para aquellos que querían seguir la despedida de Uribe Turbay.

Asistentes al funeral de Miguel Uribe

Para darle el último adiós al senador, figuras importantes de la política colombiana estuvieron presentes en el funeral.

Entre ellos, los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos (2010-2018), César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998).

También estuvo presente la exvicepresidenta del país Marta Lucía Ramírez.

Los grandes ausentes fueron el presidente de la República, Gustavo Petro, y los miembros de su gabinete, quienes no asistieron a petición de la familia de Miguel Uribe.

El ministro Armando Benedetti, a través de un video que publicó en sus redes sociales, explicó que el mandatario había preguntado a la familia de Miguel Uribe si no habría inconveniente en asistir a la misa en nombre del precandidato presidencial y que, luego de pensarlo detenidamente, ellos decidieron que lo mejor era que no fuera ni él ni los integrantes de su gobierno.

“Desde el día lunes he tenido comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe y allegados, ayer le expresé el interés del presidente de asistir a las honras fúnebres a lo cual la familia, después de haberlo pensado, decidieron que ni el presidente ni el gobierno estuvieran presentes. Seguimos orando por Miguel”, aseveró Benedetti.

Entierro de Miguel Uribe Turbay

El espacio designado para el político en el Cementerio Central fue el pabellón central, donde una cripta fue sometida a un proceso de adecuación.

La Uaesp especificó que se construirá un monumento que va acorde a las normas culturales para lugares y recintos de carácter nacional.

La entidad también aclaró que las medidas de seguridad para un entierro de esa magnitud fue implementar operativo robusto para que todo esté en orden y con la protección que requiere.

Y desde sus canales oficiales informó que no habrá “atención ni acceso de visitantes en el Cementerio Central de la ciudad de Bogotá”.

Por lo que las actividades normales en el cementerio más antiguo del país se retomaran este jueves 14 de agosto, explicó la Uaesp.