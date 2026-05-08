Son millones: la masiva votación registrada en la campaña 'Mbappe Out Petition' que busca sacar al francés del Real Madrid

De acuerdo con la página digital 'Mbappe Out Petition', campaña viral que busca sacar al delantero francés del Real Madrid, poco más de 70 millones de fanáticos han votado para que el apodado 'Kiki' salga del cuadro 'merengue'.

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Esta cifra extraordinariamente alta, vale mencionar, ha llevado a expertos en seguridad a sugerir la posible participación de bots o herramientas de inteligencia artificial en la mencionada votación.

No obstante, muchos aficionados del monarca de Champions están frustrados con el atacante galo por cuenta de los resultados del equipo (especialmente tras quedar fuera de la Copa del Rey y la UCL).

A este panorama se le suman las críticas por el comportamiento y el compromiso del jugador, incluyendo un reciente viaje a Cerdeña durante su recuperación.

La presión sobre el delantero francés, que llegó al club de la capital española en 2024 con contrato hasta 2029, es muy alta en un momento de desapego con la afición de la 'casa blanca'.

Desde España se dice que 'Mbappe Out Petition' no fue creada por una sola persona reconocida, sino que surgió como una iniciativa colectiva impulsada por aficionados del Real Madrid.

Mbappé ha señalado en varias ocasiones la necesidad de mejorar su rendimiento, afirmando que no llegó al conjunto madridista para jugar mal.

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El futbolista también ha reconocido que la presión en el Real Madrid es alta y que su llegada no ha sido tan sencilla como se esperaba.

Lo cierto es que desde su llegada Mbappé no ha podido llevar a su club a lo más alto de LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey.