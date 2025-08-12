NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Elon Musk

Elon Musk acusa a Apple de infringir las normas antimonopolio: anunció que emprenderá acciones legales

agosto 12, 2025
Por: Agencia Reuters
Elon Musk - Tim Cook - Fotos AFP
El multimillonario cuestionó la gestión de las clasificaciones de la App Store frente a las aplicaciones de IA diferentes a OpenAI.

El multimillonario Elon Musk anunció el lunes que su startup de inteligencia artificial xAI emprendería acciones legales contra Apple (AAPL.O), acusando al fabricante del iPhone de infringir las normas antimonopolio al gestionar las clasificaciones de la App Store.

"Apple se está comportando de una manera que impide que cualquier empresa de IA, aparte de OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo que constituye una clara violación de las normas antimonopolio. xAI emprenderá acciones legales de inmediato", declaró Musk en una publicación en su plataforma de redes sociales X, aunque no proporcionó pruebas que respaldaran su afirmación.

Apple mantiene una colaboración con OpenAI que integra ChatGPT en iPhones, iPads y Macs.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, respondió a Musk el lunes. "Esta es una afirmación sorprendente, dado lo que he oído sobre las supuestas acciones de Elon para manipular a X en beneficio propio y de sus propias empresas, y perjudicar a sus competidores y a personas que no le agradan", declaró en X

ChatGPT de OpenAI ocupa actualmente el primer puesto en la sección "Mejores aplicaciones gratuitas" de la App Store en EE. UU., mientras que Grok de xAI ocupa el quinto lugar.

"Oye, @Apple App Store, ¿por qué te niegas a incluir X o Grok en tu sección de 'Imprescindibles' cuando X es la aplicación de noticias número 1 del mundo y Grok la número 5 entre todas las aplicaciones? ¿Estás jugando a la política?", dijo Musk en una publicación anterior el lunes.

Los usuarios de X, a través de la función de notas de la comunidad, han señalado que algunas aplicaciones, además de OpenAI, han alcanzado el primer puesto en la App Store este año.

La aplicación china de IA DeepSeek alcanzó el primer puesto en la plataforma en enero, mientras que en julio, Perplexity se alzó con el primer puesto en la App Store de India; ambos resultados se produjeron tras la alianza entre OpenAI y Apple el año pasado.

Los comentarios de Musk se producen en un momento en que los reguladores y sus rivales intensifican el escrutinio sobre el control de Apple sobre su App Store.

A principios de este año, la autoridad antimonopolio de la UE ordenó a Apple pagar una multa de 581 millones de dólares porque las restricciones de la compañía impedían a los desarrolladores dirigir a los usuarios fuera de la App Store.

