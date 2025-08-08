Elon Musk avanza en la carrera por el planeta rojo: el acuerdo que SpaceX logró con la Agencia Espacial Italiana para llevar experimentos a Marte

SpaceX de Elon Musk acordó transportar experimentos italianos en su megacohete Starship durante futuras misiones planificadas a Marte, según un nuevo acuerdo anunciado el jueves.

"¡Italia va a Marte!", declaró en X el presidente de la Agencia Espacial Italiana, Teodoro Valente, y añadió que los experimentos científicos se realizarían en los primeros viajes de Starship al planeta rojo con clientes.

Musk sueña con colonizar Marte utilizando Starship, sin embargo, el enorme cohete ha sufrido varios reveses luego de que pruebas recientes terminaran en inesperadas explosiones.

Aun así, el hombre más rico del mundo, conocido por sus plazos agresivamente optimistas, sostiene que los primeros lanzamientos de Starship tendrán lugar el año que viene.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, también anunció el acuerdo "primero en su tipo" con la Agencia Espacial Italiana, diciendo que "hay más por venir".

"¡Suban a bordo! ¡Vamos a Marte! SpaceX ahora ofrece servicios de Starship al planeta rojo", publicó en X, red social que es propiedad del magnate.

Musk, el hombre más rico del mundo y exasesor cercano del presidente estadounidense Donald Trump, ha cultivado vínculos estrechos con la primera ministra de extrema derecha de Italia, Giorgia Meloni.

Un acuerdo de ciberseguridad propuesto entre el gobierno italiano y la compañía de satélites Starlink de Musk fue fuertemente criticado por los partidos de oposición en Italia a principios de este año.

En junio, un cohete Starship de SpaceX explotó durante una prueba terrestre de rutina, lo que provocó la pérdida total de la nave.

No obstante, esa no fue la primera vez que esta nave espacial sufrió un desafortunado incidente.

Otro Starship que ya había llegado al espacio explotó el 27 de mayo, justo antes de su regreso a la Tierra.

En enero y marzo hubo otros intentos, pero la etapa superior explotó al inicio del vuelo y generó una lluvia de escombros incandescentes sobre el Caribe, con algunos daños poco graves.

Con una altura de 123 metros, Starship es el cohete más grande y poderoso del mundo y se anuncia como un cohete totalmente reutilizable con una capacidad de carga útil de hasta 150 toneladas métricas.

Este nuevo acuerdo se da en un momento de alta tensión en la NASA luego de que Donald Trump nombrara a comienzos de julio al nuevo administrador interino para esa agencia estadounidense, retirando la nominación de un multimillonario tecnológico aliado de Musk.

"Me complace anunciar que estoy dirigiendo a nuestro GRAN secretario de Transporte, Sean Duffy, para ser Administrador Interino de la NASA", publicó Trump en su plataforma Truth Social, elogiando el trabajo de Duffy en la modernización del sistema de control del tráfico aéreo del país

"Será un líder fantástico de la cada vez más importante Agencia Espacial, aunque sólo sea por un corto periodo de tiempo", agregó el mandatario republicano.

Trump retiró el 31 de mayo la nominación de Jared Isaacman, el primer astronauta privado en realizar una caminata espacial, para dirigir la NASA.

Isaacman, un empresario de pagos en línea de 42 años había surgido como una figura destacada en los vuelos espaciales comerciales a través de sus colaboraciones de alto perfil con SpaceX.