NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Elon Musk

Elon Musk avanza en la carrera por el planeta rojo: el acuerdo que SpaceX logró con la Agencia Espacial Italiana para llevar experimentos a Marte

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Elon Musk/ Starship/ Agencia Espacial Italiana (ASI)/ Marte - Fotos EFE
Elon Musk/ Starship/ Agencia Espacial Italiana (ASI)/ Marte - Fotos EFE
Musk sueña con colonizar Marte utilizando Starship, pero el enorme cohete ha sufrido varios reveses luego de que pruebas recientes terminaran en inesperadas explosiones.

SpaceX de Elon Musk acordó transportar experimentos italianos en su megacohete Starship durante futuras misiones planificadas a Marte, según un nuevo acuerdo anunciado el jueves.

"¡Italia va a Marte!", declaró en X el presidente de la Agencia Espacial Italiana, Teodoro Valente, y añadió que los experimentos científicos se realizarían en los primeros viajes de Starship al planeta rojo con clientes.

o

Musk sueña con colonizar Marte utilizando Starship, sin embargo, el enorme cohete ha sufrido varios reveses luego de que pruebas recientes terminaran en inesperadas explosiones.

Aun así, el hombre más rico del mundo, conocido por sus plazos agresivamente optimistas, sostiene que los primeros lanzamientos de Starship tendrán lugar el año que viene.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, también anunció el acuerdo "primero en su tipo" con la Agencia Espacial Italiana, diciendo que "hay más por venir".

"¡Suban a bordo! ¡Vamos a Marte! SpaceX ahora ofrece servicios de Starship al planeta rojo", publicó en X, red social que es propiedad del magnate.

Musk, el hombre más rico del mundo y exasesor cercano del presidente estadounidense Donald Trump, ha cultivado vínculos estrechos con la primera ministra de extrema derecha de Italia, Giorgia Meloni.

Un acuerdo de ciberseguridad propuesto entre el gobierno italiano y la compañía de satélites Starlink de Musk fue fuertemente criticado por los partidos de oposición en Italia a principios de este año.

En junio, un cohete Starship de SpaceX explotó durante una prueba terrestre de rutina, lo que provocó la pérdida total de la nave.

No obstante, esa no fue la primera vez que esta nave espacial sufrió un desafortunado incidente.

Otro Starship que ya había llegado al espacio explotó el 27 de mayo, justo antes de su regreso a la Tierra.

En enero y marzo hubo otros intentos, pero la etapa superior explotó al inicio del vuelo y generó una lluvia de escombros incandescentes sobre el Caribe, con algunos daños poco graves.

Con una altura de 123 metros, Starship es el cohete más grande y poderoso del mundo y se anuncia como un cohete totalmente reutilizable con una capacidad de carga útil de hasta 150 toneladas métricas.

Este nuevo acuerdo se da en un momento de alta tensión en la NASA luego de que Donald Trump nombrara a comienzos de julio al nuevo administrador interino para esa agencia estadounidense, retirando la nominación de un multimillonario tecnológico aliado de Musk.

"Me complace anunciar que estoy dirigiendo a nuestro GRAN secretario de Transporte, Sean Duffy, para ser Administrador Interino de la NASA", publicó Trump en su plataforma Truth Social, elogiando el trabajo de Duffy en la modernización del sistema de control del tráfico aéreo del país

"Será un líder fantástico de la cada vez más importante Agencia Espacial, aunque sólo sea por un corto periodo de tiempo", agregó el mandatario republicano.

o

Trump retiró el 31 de mayo la nominación de Jared Isaacman, el primer astronauta privado en realizar una caminata espacial, para dirigir la NASA.

Isaacman, un empresario de pagos en línea de 42 años había surgido como una figura destacada en los vuelos espaciales comerciales a través de sus colaboraciones de alto perfil con SpaceX.

Temas relacionados:

Elon Musk

SpaceX

Marte

Viaje al espacio

Italia

Acuerdo

Cohetes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Logo de Netflix de fondo - Foto de referencia: Canva
Netflix

Netflix anuncia que eliminará su plan más económico: esta es la alternativa que ofrecerá

Emojis - Foto de referencia: Pexles
Emojis

Día Mundial del Emoji: conozca los íconos digitales favoritos y los que están a punto de desaparecer por baja popularidad

Rusia Venezuela

¿Qué es la estación del sistema de navegación ruso GLONASS inaugurada en el centro de Venezuela?

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Luis Díaz en su presentación como nuevo jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

La acrobática chilena de Luis Díaz con el Bayern Múnich que sorprendió hasta a sus rivales: "Superestrella de clase mundial"

Un mujer portando una camisa de la organización Madres Buscadoras de México - Foto de referencia: EFE
Desapariciones forzadas

Análisis sobre incesantes casos de desapariciones forzadas en México: "somos un Estado omiso en donde quien busca a los desaparecidos son las madres"

Jugadoras de Colombia y Brasil (EFE)
Copa América

Estas han sido las campeonas y subcampeonas en todas las ediciones de la Copa América Femenina: Brasil y Colombia definen una nueva final este sábado

Foto de referencia (Canva)
Juegos Olímpicos

Comité Olímpico de EE. UU. acata la orden de Trump y prohíbe a mujeres transgénero participar en eventos femeninos

Presos políticos
Presos políticos en Venezuela

Suman 72 excarcelaciones de las 80 que Maduro prometió ejecutar a favor de presos políticos

Estudiante mexicano repite discurso de 'Malcolm el de en medio’
México

Estudiante mexicano repite discurso de 'Malcolm el de en medio’ en ceremonia de graduación y causa furor en redes sociales

Tuvalu - Foto: Canva
Cambio Climático

Tuvalu: la nación que podría desaparecer por el cambio climático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano