El Observatorio Europeo Austral (ESO) construyó un innovador instrumento instalado en las alturas de Paranal, Chile. Este dispositivo conocido como 4MOST, tiene la capacidad de analizar simultáneamente la composición de 2.400 objetos cósmicos en solo 20 minutos, lo que lo convierte en una herramienta sin precedentes.

Características del 4MOST

Contiene más de 2,400 fibras ópticas del grosor de un cabello humano.

ópticas del grosor de un cabello humano. Descompone la luz de estrellas y galaxias en más de 18,000 componentes de color , permitiendo estudiar su composición

, permitiendo estudiar su composición Tiene un campo de visión hexagonal que cubre una gran porción del cielo en cada observación.

Además, su instalación y operación es fruto de colaboraciones internacionales, integrando a científicos y técnicos de múltiples instituciones, entre ellas el University College de Londres, que representó un papel importante en el funcionamiento del instrumento.

Gracias a su capacidad, el 4MOST puede generar grandes volúmenes de datos en cortos periodos de tiempo, permitiendo la elaboración de catálogos exhaustivos sobre temperaturas, composiciones químicas, velocidades y múltiples parámetros físicos de los cuerpos celestes observados.

Su proyección consto la colaboración aproximada de 700 científicos de diversas partes del mundo. La base científica del trabajo reside en la espectroscopía, un método de la astronomía contemporánea.

La técnica consiste en analizar los espectros de luz emanados por diferentes objetos celestes, lo que permite identificar la composición química, el estado físico, la temperatura, e incluso la presencia de atmósferas o materiales sólidos y líquidos en estrellas, planetas y galaxias.

La espectroscopía, se sitúa en el centro de las estrategias de observación actuales para responder preguntas fundamentales sobre la constitución y la dinámica del universo.

Adicionalmente, la adaptabilidad del 4MOST multiplica el valor científico del instrumento y permite una gestión eficiente y dinámica de las observaciones en función de los intereses prioritarios de la comunicación astronómica.

Finalmente, Roelof de Jong, investigador principal comentó que “es increíble ver los primeros espectros de nuestro nuevo instrumento. Los datos se ven fantásticos desde el principio y son un buen augurio para todos los diferentes proyectos científicos que queremos llevar a cabo”.