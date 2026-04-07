Embajada de EE. UU. en Caracas confirmó que Venezuela activó nuevo sistema de visas electrónicas: así funciona

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó sobre una actualización en el proceso de solicitud de visas electrónicas para ciudadanos de ese país, quienes necesitan dicho documento para viajar a Venezuela.

Según la embajada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha implementado un nuevo método para solicitar visas electrónicas, por lo que las personas interesadas deben visitar el sitio web oficial de la cartera ministerial y seguir las instrucciones allí dispuestas.

En dicho sitio web, quienes deseen acceder a la solicitud encontrarán un instructivo, así como un “planilla de solicitud de visa” para formalizar el procedimiento.

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos, “los solicitantes aprobados recibirán sus visas electrónicamente por correo electrónico”.

A comienzos de marzo, Washington acordó con el régimen de Delcy Rodríguez, encargada de la dictadura chavista tras la captura de Nicolás Maduro, restablecer oficialmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

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Con la caída del dictador el 3 de enero, Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses del presidente Donald Trump: le cedió el control del petróleo, reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector, entre otras.

En el país latinoamericano hace presencia Laura Dogu, quien es la nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela y jefe de la misión diplomática.