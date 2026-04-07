NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
visas

Embajada de EE. UU. en Caracas confirmó que Venezuela activó nuevo sistema de visas electrónicas: así funciona

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Vista externa de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas - Foto EFE
Vista externa de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas - Foto EFE
"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha implementado un nuevo método para solicitar visas electrónicas", informó la Embajada de EE. UU. en Caracas.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó sobre una actualización en el proceso de solicitud de visas electrónicas para ciudadanos de ese país, quienes necesitan dicho documento para viajar a Venezuela.

Según la embajada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha implementado un nuevo método para solicitar visas electrónicas, por lo que las personas interesadas deben visitar el sitio web oficial de la cartera ministerial y seguir las instrucciones allí dispuestas.

o

En dicho sitio web, quienes deseen acceder a la solicitud encontrarán un instructivo, así como un “planilla de solicitud de visa” para formalizar el procedimiento.

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos, “los solicitantes aprobados recibirán sus visas electrónicamente por correo electrónico”.

A comienzos de marzo, Washington acordó con el régimen de Delcy Rodríguez, encargada de la dictadura chavista tras la captura de Nicolás Maduro, restablecer oficialmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

o

Con la caída del dictador el 3 de enero, Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses del presidente Donald Trump: le cedió el control del petróleo, reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector, entre otras.

En el país latinoamericano hace presencia Laura Dogu, quien es la nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela y jefe de la misión diplomática.

Temas relacionados:

visas

Estados Unidos

Ciudadanos

Regimen chavista

Solicitud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Foto de la Tierra desde la misión Artemis II - Foto: EFE
Artemis II

La impresionante fotografía del atardecer de la Tierra tomada desde Artemis II que recordó imagen de hace más de 55 años tomada desde Apolo 8

Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás": fulminante advertencia de Trump contra el régimen iraní a horas de cumplirse su ultimátum

Más de Actualidad

Ver más
Estrecho de Ormuz | EFE
Estados Unidos

Reino Unido autoriza a Estados Unidos a usar bases para ataques contra Irán en estrecho de Ormuz

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Exejecutivo de Chevron en Venezuela convenció a la CIA de dejar en el poder a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, según WSJ

Rihanna - EFE
Rihanna

Así quedó la mansión de Rihanna en Los Ángeles tras ser alcanzada por disparos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jhon Durán - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

¿Jhon Durán elegía qué partidos jugar con el Fenerbahce? Esto dijo el presidente del equipo turco

Estrecho de Ormuz | EFE
Estados Unidos

Reino Unido autoriza a Estados Unidos a usar bases para ataques contra Irán en estrecho de Ormuz

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Exejecutivo de Chevron en Venezuela convenció a la CIA de dejar en el poder a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, según WSJ

Rihanna - EFE
Rihanna

Así quedó la mansión de Rihanna en Los Ángeles tras ser alcanzada por disparos

Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Donald Trump

Trump afirma que atacará centrales energéticas y puentes de Irán el martes si no reabre estrecho de Ormuz

Gustavo Petro, presidente de Colombia / María Fernanda Cabal, senadora de Colombia - Fotos: EFE
Gustavo Petro

"Todo sumado da un contexto peligroso de injerencia del narcotráfico en la campaña": María Fernanda Cabal sobre investigación que estaría en curso en EEUU contra Petro

Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre