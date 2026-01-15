Fanáticos de Yeison Jiménez protagonizaron disturbios a las afueras del Movistar Arena donde se le rendía homenaje al cantante

El miércoles 14 de enero se llevó a cabo el homenaje a Yeison Jiménez, quien falleció junto a cinco personas más cuando la avioneta en la que se desplazaban no alcanzó altura y se precipitó contra un potrero, incendiándose y terminando con la vida de todos sus ocupantes.

La cita fue en el Movistar Arena de Bogotá y la entrada era gratuita, por lo que varios de los seguidores del cantante llegaron desde temprano para no perderse el homenaje y los organizadores decidieron dividirlo en dos tandas: una en horas de la mañana y otra en horas de la tarde/noche.

VEA TAMBIÉN "Voy a pensar que estás de gira": el desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su fallecimiento o

Sin embargo, la acogida del evento fue tan exitosa, que el aforo del Movistar se quedó pequeño para la cantidad de gente que acudió al homenaje de Yeison Jiménez y esto terminó en fuertes desmanes y choques con la policía.

El punto álgido fue en la segunda tanda cuando varios seguidores del cantante de música popular intentaron ingresar a la fuerza al recinto para presenciar el homenaje y la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional) tuvo que intervenir para despejar a los violentos.

Con bombas lacrimógenas y chorros de agua, las autoridades controlaron a quienes intentaron ingresar a la fuerza al Movistar Arena. Se habla de un alto nivel consumo de trago a las afueras del recinto que generaron también riñas aisladas.

Cabe recordar que los facinerosos ya habían aprovechado el evento para “venderle boletas” a seguidores incautos de Yeison Jiménez; sin embargo, el equipo de trabajo y la familia del fallecido cantante aclararon que el evento era gratuito hasta agotar el aforo.