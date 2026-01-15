NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
Colombia

Fanáticos de Yeison Jiménez protagonizaron disturbios a las afueras del Movistar Arena donde se le rendía homenaje al cantante

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
El motivo de los disturbios habría sido por el intento de ingresar al recinto, pese a que el aforo ya estaba a tope.

El miércoles 14 de enero se llevó a cabo el homenaje a Yeison Jiménez, quien falleció junto a cinco personas más cuando la avioneta en la que se desplazaban no alcanzó altura y se precipitó contra un potrero, incendiándose y terminando con la vida de todos sus ocupantes.

La cita fue en el Movistar Arena de Bogotá y la entrada era gratuita, por lo que varios de los seguidores del cantante llegaron desde temprano para no perderse el homenaje y los organizadores decidieron dividirlo en dos tandas: una en horas de la mañana y otra en horas de la tarde/noche.

o

Sin embargo, la acogida del evento fue tan exitosa, que el aforo del Movistar se quedó pequeño para la cantidad de gente que acudió al homenaje de Yeison Jiménez y esto terminó en fuertes desmanes y choques con la policía.

El punto álgido fue en la segunda tanda cuando varios seguidores del cantante de música popular intentaron ingresar a la fuerza al recinto para presenciar el homenaje y la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional) tuvo que intervenir para despejar a los violentos.

Con bombas lacrimógenas y chorros de agua, las autoridades controlaron a quienes intentaron ingresar a la fuerza al Movistar Arena. Se habla de un alto nivel consumo de trago a las afueras del recinto que generaron también riñas aisladas.

Cabe recordar que los facinerosos ya habían aprovechado el evento para “venderle boletas” a seguidores incautos de Yeison Jiménez; sin embargo, el equipo de trabajo y la familia del fallecido cantante aclararon que el evento era gratuito hasta agotar el aforo.

Temas relacionados:

Colombia

Bogotá

Música

Homenaje

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Nayib Bukele/ Shakira - Fotos EFE
Shakira

El mensaje de Bukele a Shakira luego de que se vendieran todos los boletos de sus 3 fechas en El Salvador en menos de un día

Obra restaurada de Cristo en España - AFP
Redes sociales

Murió la mujer que se hizo famosa por su peculiar restauración a un retrato de Cristo que después se convirtió en meme

Sarah Dzafce | Foto: EFE
Finlandia

Miss Finlandia fue destituida de su título tras publicar polémica fotografía con gestos racistas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El director técnico español, Josep Guardiola, en partido ante el Manchester United. (EFE)
Manchester City

Guardiola pesará a sus jugadores después de Navidad y advierte que no jugarán si vuelven con sobrepeso: "Se quedarán en Manchester"

Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas - Foto: EFE
LVBP

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional es suspendida tras el "estado de conmoción" decretado por el régimen

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Trofeo del Mundial de la FIFA (EFE)
FIFA

FIFA anuncia nueva fase de la venta de boletas para el Mundial 2026 con entradas a 60 dólares

Nayib Bukele/ Shakira - Fotos EFE
Shakira

El mensaje de Bukele a Shakira luego de que se vendieran todos los boletos de sus 3 fechas en El Salvador en menos de un día

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump confirma que habló "recientemente" con Nicolás Maduro, pero dijo que "no se logró mayor cosa"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: AFP
Zelenski

Estados Unidos sugiere conversaciones entre Rusia y Ucrania en Miami, según Zelenski

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre