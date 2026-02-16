Obama aclara su afirmación acerca de que los extraterrestres son reales y revela si durante su mandato tuvo o no contacto con estos

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama aclaró este domingo su afirmación acerca de que los extraterrestres son reales manifestada durante la entrevista que le realizó Brian Tyler Cohen en su célebre podcast y que fue publicada el fin de semana.

Obama había asegurado, a la pregunta que le realizó Cohen sobre si los extraterrestres existen o no, que "son reales", pero que no los había visto y agregó en ese momento que "no están recluidos en el Área 51", sin dar más detalles que justificaran su confirmación inicial.

En la noche del domingo cuando ya se había vuelto viral la declaración, que tuvo lugar exactamente durante una dinámica de preguntas rápidas propuesta por Cohen durante la charla, Obama consideró necesario explicar el porqué de sus palabras con un post en su cuenta de Instagram en el que incluyó el fragmento de ese instante.

"Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero dado que ha llamado la atención, voy a aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera", expuso en primer lugar el exmandatario de Estados Unidos.

Pese a que algunos internautas se mostraron sorprendidos con las declaraciones de Obama en la entrevista publicada el fin de semana, otros manifestaron que suponían desde antes que los presidentes de Estados Unidos tenían clara la existencia de los extraterrestres, así como acceso a estos.

Obama, por su parte, quiso especificarle a los usuarios en redes sociales si en algún momento llegó a tener contacto con alienígenas durante su mandato presidencial, que tuvo lugar desde el 2009 hasta 2017.

"Sin embargo, las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las posibilidades de que nos hayan visitado extraterrestres son escasas, y durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!", puntualizó Obama.

Durante la entrevista, Cohen también le consultó a Obama acerca de cuál fue la primera pregunta que quiso que le respondieran desde el primer momento en el que se convirtió en presidente de Estados Unidos.

"¿Dónde están los extraterrestres?", respondió en ese momento el exmandatario del país norteamericano mientras sonreía.

Aunque quien fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos —y hasta el momento el único— precisó durante el podcast que los extraterrestres no están encerrados en el Área 51, no descartó la idea de que "exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente".