Policía de Noruega detuvo a tres hombres de origen iraní sospechosos del atentado contra la Embajada de Estados Unidos

Este miércoles, la Policía de Noruega informó que detuvo a tres hombres noruegos de descendencia iraní, los cuales son sospechosos del ataque con una bomba explosiva a la Embajada de Estados Unidos, en la madrugada del pasado 8 de marzo, en Oslo. Una acción que, por suerte, no dejó heridos, solo daños materiales leves.

Según los organismos de seguridad, los sujetos capturados son hermanos y ya enfrentan la ley, tras los actos perpetrados. Uno de ellos es acusado de ser el intelectual, mientras que a los otros dos se les acusa de ser cómplices.

"La Policía detuvo hoy a tres hermanos residentes en Oslo. Todos fueron imputados por violar el artículo 138 del Código Penal, usando explosivos para causar terror", expresó Christian Hatio, fiscal policial en medio de una rueda de prensa.

"Es bastante natural teniendo en cuenta el objetivo, la embajada de los Estados Unidos, y la situación de seguridad en la que se encuentra el mundo hoy en día", añadió.

Asimismo, Hatlo, manifestó que siguen evaluando las hipótesis que existen en torno a estos hechos ante los cuales las autoridades no descartan que sea un “ataque selectivo”. Todo esto teniendo en cuenta la actual situación de seguridad que se vive a nivel mundial.

"Seguimos trabajando sobre varias hipótesis. Una de ellas es que pueda tratarse de una operación encargada por un actor estatal", dijo el fiscal policial.

Por último, el funcionario dejó claro que el “papel y la responsabilidad” y las “declaraciones” de los hombres detenidos serán muy “importantes para la investigación” que adelantan las autoridades.

Estos sujetos detenidos, según las autoridades, se convierten en los primeros sospechosos de la exposición que ocurrió sobre la 1:00 de la madrugada, hora local, del pasado 8 de marzo, en las inmediaciones de la entrada consular de la Embajada de los Estados Unidos en Noruega.