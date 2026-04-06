Rapero 6ix9ine reveló nuevos detalles de su convivencia con Maduro en la misma celda en Nueva York: "olía a mier** cuando llegó"

El rapero Tekashi 6ix9ine salió de prisión luego de permanecer tres meses recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York.

El polémico cantante compartió celda con el dictador venezolano Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero en Caracas en un histórico operativo liderado por el Ejército de Estados Unidos.

Al recuperar su libertad, 6ix9ine fue grabado con algunas pertenencias en sus manos, entre ellas, un peluche que aparentemente le habría firmado Maduro durante su reclusión en el sitio.

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De acuerdo con la grabación, el objeto es un pequeño Bob Esponja que en su parte trasera tiene depositada una firma en tinta negra con fecha de abril, así como una “V” que haría alusión a Venezuela.

"Mira, uno de uno, Maduro lo firmó. 2 de abril, Venezuela por siempre", dijo.

Ahora, durante una transmisión en vivo con el reconocido streamer Adin Ross, el artista reveló nuevos detalles de su convivencia con el tirano venezolano.

Según 6ix9ine, el mismo Maduro contó cómo fue su arresto y el operativo de Estados Unidos con el que agentes llegaron hasta su dormitorio: "Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura", dijo.

Pese a la diferencia de edad y el marcado estilo controvertido de Tekashi, explicó que desde el inicio buscó mantener una relación cordial: “No quería molestarlo. No quería parecer como un fan… en cuanto él entró, yo estaba como: ‘Oye, lo que necesites’”.

Y es que el rapero no solo compartió celda con Maduro sino que su cama estaba a pocos centímetros de la del exjefe del chavismo.

“Literalmente, te lo juro por Dios… el final de mi cama es neón, y el inicio de mi cama es Maduro”, dijo durante la transmisión.

Además, aseguró que en esa misma celda estuvo el rapero Sean Combs y fue él mismo quien tomó el lugar del afamado productor musical: "él (Maduro) tomó mi cama el año pasado, y yo tomé la cama de Diddy”.

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En otro detalle curioso, 6ix9ine aseguró que Maduro olía mal cuando llegó al centro penitenciario, pues no le habían permitido bañarse desde su captura.

"No olía bien… bueno, olía a mier** cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista”.

Y explicó: “pero luego, ya sabes, pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas”.