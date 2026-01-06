NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Embajada

Embajador de Colombia en EE. UU. envió una carta de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige “respeto” tras declaraciones de Trump hacia Petro

enero 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Fotos: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Fotos: EFE
García invitó a Rubio y al mandatario estadounidense a solucionar las “diferencias entre Estados” por medio de “canales diplomáticos”

El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña Jaramillo, remitió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien le expresó el rechazo por parte del gobierno colombiano ante las más recientes declaraciones del presidente Donald Trump hacia su homólogo Gustavo Petro, a quien catalogó de “enfermo”.

o

“Le escribo una vez más para expresar nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas hoy, 4 de enero de 2026, contra el jefe de Estado de nuestra nación soberana, elegido democráticamente”, expresó Peña Jaramillo.

El embajador, al igual que la Cancillería, reiteró que el mandatario colombiano fue elegido por el “pueblo colombiano” mediante “elecciones libres”.

Para el representante de Colombia en los Estados Unidos, las declaraciones del pasado 4 de enero del presente año, en las que Trump afirmó que "Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo”, representan para la nación colombiana una “ofensiva” tanto para el pueblo como para los “principios diplomáticos y para la Oficina de la Presidencia de la República”.

“Rechazamos enérgicamente, una vez más, las amenazas de cualquier acción que viole nuestra soberanía nacional”, agregó García ante las palabras del mandatario estadounidense, en las que no descartó llevar a cabo una operación militar, similar a la de Venezuela.

Para el embajador, “las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación”.

o

“Colombia exige respeto”, indicó Daniel García Peña Jaramillo, quien invitó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a solucionar las “diferencias entre Estados” por medio de “canales diplomáticos, el diálogo y las negociaciones”.

Temas relacionados:

Embajada

Gustavo Petro

Marco Rubio

Donald Trump

Estados Unidos

Colombia

