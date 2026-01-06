NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

La ONU critica detención del dictador Maduro y asegura que la operación de EE. UU. en Venezuela "socavó un principio fundamental del derecho internacional"

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
En la madrugada del pasado sábado 3 de enero fuerzas especiales estadounidenses capturaron el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Este martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su "profunda preocupación" por la intervención militar estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y que, según el organismo, "socavó un principio fundamental del derecho internacional".

"Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado", declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.

En la madrugada del pasado sábado 3 de enero fuerzas especiales estadounidenses capturaron el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo apoyado por bombardeos contra objetivos militares en Caracas.

Shamdasani rechazó los argumentos que Estados Unidos ofreció para justificar la intervención militar en el país caribeño.

Washington "ha justificado su intervención alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano, sin embargo la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional", señaló.

Destacó, por otro lado, que la oficina de Derechos Humanos de la ONU lleva una década denunciando de manera constante "el continuo deterioro de la situación en Venezuela", y que ahora teme "que la actual inestabilidad y la mayor militarización del país, como consecuencia de la intervención de Estados Unidos, empeore la situación".

Mientras tanto, en diálogo con NBC News, Donald Trump anticipó que Venezuela no tendrá nuevas elecciones en los próximos 30 días.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay manera de que la gente pueda siquiera votar, eso va a tomar un tiempo", dijo Trump.

Posteriormente, Trump sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudará a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Estas personas son el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance.

"Es un grupo de todos. Tienen todos los conocimientos, diferentes conocimientos, estarán a cargo (de Venezuela)”, detalló el mandatario de la unión americana.

