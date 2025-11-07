Emergencia en la Casa Blanca tras el desmayo de un ejecutivo en plena rueda de prensa; cayó al lado de Trump

Momento de emergencia en la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa sobre medicamentos para la obesidad, el ejecutivo de Novo Nordisk, Gordon Findlay, se desplomó repentinamente en el despacho oval, a escasos metros del presidente Trump.

El colapso interrumpió abruptamente el evento. El secretario de Salud brindó atención médica inmediata, mientras personal de seguridad evacuaba rápidamente a los periodistas.

Tras media hora de suspensión, Trump confirmó que Findlay se encuentra estable.

Luego del incidente, la conferencia sobre reducción de precios de medicamentos se reanudó.