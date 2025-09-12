NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Patricio Hernández, CEO de la agencia creadora de la miniserie “Narcoterroristas”, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

La agencia Methodo lanzó la miniserie “Narcoterroristas”, una producción de diez capítulos que busca mostrar la realidad que se vive en Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro.

La serie, de capítulos cortos pero contundentes, muestra la relación del régimen madurista con el Cartel de los Soles en medio de la tensión con el Gobierno de Estados Unidos.

Los capítulos están compuestos por piezas de 1:30 minutos y estarán disponibles en la cuenta de Instagram de la serie.

