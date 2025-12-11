NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Salón de la Fama

Estos son los cuatro peloteros venezolanos que están en la carrera por el Salón de la Fama

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Bandera de Venezuela / Salón de la Fama de béisbol en EE.UU. - Fotos: EFE / X
Las primeras boletas suelen diferir del resultado final, que se anunciará en enero de 2026.

Con el inicio de la votación para el Salón de la Fama del Béisbol de 2026, las miradas se enfocan en los debutantes en la boleta y en quienes buscan superar el 75% necesario para ingresar.

De acuerdo con el rastreador público de votos, que hasta el 7 de diciembre de 2025 a las 12:26 p.m. había contabilizado apenas el 2.3% de las papeletas (10 votos), la presencia venezolana ha comenzado a tomar forma.

En cuanto a las primeras tendencias de dicho arranque, dos nombres de Venezuela sobresalen:

Félix “El Rey” Hernández, en su primer año de elegibilidad, aparece en el 40% de las primeras boletas públicas, un inicio sólido que le garantiza superar con holgura el 5% mínimo requerido para seguir en futuras votaciones.

Omar Vizquel, aún buscando su camino hacia Cooperstown, suma un 30%, lejos del 75% de inducción, pero con margen para mantenerse en carrera.

Por su parte, aparecen otros dos venezolanos en el listado, pero también distantes del número a alcanzar.

Francisco “El Kid” Rodríguez registra un 20%. Aunque es un porcentaje inicial discreto, su principal objetivo es asegurar el 5% para continuar en la boleta, algo que parece alcanzable.

Bobby Abreu, también con 20%, intenta ganar impulso tras varios años en la lista. El arranque es positivo, pero necesitará un ascenso considerable para aproximarse al umbral de elección.

A medida que más miembros de la BBWAA publiquen sus elecciones, la posición de Hernández, Vizquel y el resto de los candidatos podría cambiar significativamente.

El rastreador es encabezado por el puertorriqueño Carlos Beltrán (90%), seguido por el curazoleño Andruw Jones (70%) y el estadounidense de ascendencia dominicana, Alex Rodríguez (60%).

Por ahora, los porcentajes son altamente preliminares, ya que provienen únicamente de 10 votos (9 públicos y uno anónimo).

El Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York, es el máximo honor para leyendas del béisbol (jugadores, mánagers, árbitros, etc.) en Estados Unidos, un museo que inmortaliza sus logros con placas y exhibiciones, sirviendo como centro de la historia del deporte y donde se celebra una gran ceremonia anual para exaltar a los nuevos miembros elegidos por periodistas especializados, requiriendo el 75% de los votos para ingresar.

Los encargados de votar para el Salón de la Fama del Béisbol son principalmente la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) (periodistas de béisbol) para los jugadores retirados, y comités especiales como el Comité de la Era Contemporánea (con miembros del Salón, exjugadores y directivos) para figuras que no pasaron por la votación regular o que son veteranos, asegurando que el proceso incluya diversas perspectivas y categorías como jugadores, managers, umpires y ejecutivos.

