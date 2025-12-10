NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado confirma que se encuentra camino a Oslo: "Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no veo desde hace dos años"

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La líder democrática venezolana está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, confirmó este miércoles que se dirige a Oslo, día en que se realizará la ceremonia de entrega de premios.

"Estaré en Oslo, estoy en camino a Oslo ahora mismo", dijo Machado al líder del comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, en una grabación de audio publicada por el Instituto Nobel Noruego.

“Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no veo desde hace dos años y a tantos venezolanos-noruegos que conozco que comparten nuestra lucha”, dice la líder democrática.

Según informó el Instituto Nobel, la llamada se realizó poco antes de que abordara su vuelo a Oslo.

o

“Machado espera asistir a las diversas actividades de los próximos días, pero lamentablemente no asistirá a la ceremonia del Premio de la Paz”, indicaron.

La líder democrática venezolana está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles.

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de "un viaje en una situación de extremo peligro".

Se espera que llegue a Oslo "entre esta tarde y mañana por la mañana", declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, poco antes de la ceremonia de las 13:00 (12:00 GMT), en la que su hija aceptará el premio en su lugar.

"Será su hija Ana Corina Sosa Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, al micrófono de la radio noruega NRK.

Durante varios días hubo gran expectativa sobre la presencia en Oslo de María Corina Machado.

La intriga aumentó, ya que el Instituto Nobel había manifestado que la líder democrática estaría en la ceremonia.

o

Al margen de la noticia sobre su ausencia, se espera que el itinerario de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz otorgado a la líder venezolana sea completado.

El programa de actividades incluye para el miércoles la tradicional marcha de las Antorchas, organizada este año por la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana.

El recorrido partirá del Centro Nobel de Paz y concluirá en el Grand Hotel, donde el ganador suele saludar desde el balcón de la 'Suite Nobel'.

La agenda culminará el jueves con actividades institucionales y la inauguración de la exposición anual del Centro Nobel de Paz, poniendo fin a una jornada histórica para el exilio venezolano y sus aliados internacionales.

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su ardua lucha por lograr una transición política en el país caribeño.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado

Oslo

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Deshielo Antártida- Foto Canva
Deshielo

Colapsa la mitad del glaciar Hektoria en la Antártida: la ciencia alerta sobre un derretimiento sin precedentes

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en rueda de prensa-Foto: EFE
Guerra en Ucrania

Marco Rubio explica que negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania para alcanzar la paz con Rusia es productivo, pero “tienen mucho trabajo que hacer”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Real Madrid ante Olympiacos en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Real Madrid remontó, Bayern Múnich perdió su invicto y Liverpool sigue de capa caída: así quedó la tabla tras la quinta jornada de la Champions League

Ryan Castro compartió con la selección Colombia - Fotos: EFE
Mundial 2026

La selección Colombia podría estar en uno de los grupos de la "muerte", según varias simulaciones del sorteo del Mundial 2026

Foto: Cinepolitana
Gastronomía

Capital en Sudamérica se ve beneficiada por novedoso proyecto de tradición europea: así funciona

La Equidad tendrá cambio de identidad deportiva en 2026 - Foto referencia: Canva
Fútbol colombiano

Equipo del fútbol colombiano le dice adiós a su identidad deportiva, tendrá una reestructuración tanto de nombre como de escudo

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Deshielo Antártida- Foto Canva
Deshielo

Colapsa la mitad del glaciar Hektoria en la Antártida: la ciencia alerta sobre un derretimiento sin precedentes

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en rueda de prensa-Foto: EFE
Guerra en Ucrania

Marco Rubio explica que negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania para alcanzar la paz con Rusia es productivo, pero “tienen mucho trabajo que hacer”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre