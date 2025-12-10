María Corina Machado confirma que se encuentra camino a Oslo: "Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no veo desde hace dos años"

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, confirmó este miércoles que se dirige a Oslo, día en que se realizará la ceremonia de entrega de premios.

"Estaré en Oslo, estoy en camino a Oslo ahora mismo", dijo Machado al líder del comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, en una grabación de audio publicada por el Instituto Nobel Noruego.

“Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no veo desde hace dos años y a tantos venezolanos-noruegos que conozco que comparten nuestra lucha”, dice la líder democrática.

Según informó el Instituto Nobel, la llamada se realizó poco antes de que abordara su vuelo a Oslo.

“Machado espera asistir a las diversas actividades de los próximos días, pero lamentablemente no asistirá a la ceremonia del Premio de la Paz”, indicaron.

La líder democrática venezolana está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles.

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de "un viaje en una situación de extremo peligro".

Se espera que llegue a Oslo "entre esta tarde y mañana por la mañana", declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, poco antes de la ceremonia de las 13:00 (12:00 GMT), en la que su hija aceptará el premio en su lugar.

"Será su hija Ana Corina Sosa Machado quien reciba el premio en nombre de su madre", declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, al micrófono de la radio noruega NRK.

Durante varios días hubo gran expectativa sobre la presencia en Oslo de María Corina Machado.

La intriga aumentó, ya que el Instituto Nobel había manifestado que la líder democrática estaría en la ceremonia.

Al margen de la noticia sobre su ausencia, se espera que el itinerario de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz otorgado a la líder venezolana sea completado.

El programa de actividades incluye para el miércoles la tradicional marcha de las Antorchas, organizada este año por la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana.

El recorrido partirá del Centro Nobel de Paz y concluirá en el Grand Hotel, donde el ganador suele saludar desde el balcón de la 'Suite Nobel'.

La agenda culminará el jueves con actividades institucionales y la inauguración de la exposición anual del Centro Nobel de Paz, poniendo fin a una jornada histórica para el exilio venezolano y sus aliados internacionales.

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su ardua lucha por lograr una transición política en el país caribeño.