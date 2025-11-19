NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

Maduro realizó jornada de oración en la que declaró a Jesucristo como "dueño de Venezuela" mientras avanza despliegue en el Caribe

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto EFE
Maduro se pronunció en medio de la presión que ha hecho el Gobierno de Estados Unidos contra las redes del narcotráfico en la región.

Nicolás Maduro realizó una jornada de oración, el martes, en la que declaró a Jesucristo como “dueño de Venezuela” mientras avanza despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales tanto del Caribe como del Pacífico.

El evento se denominó "Encuentro Binacional de Oración por la Paz" y se celebró en Caracas, en el Palacio de Miraflores. El acto fue trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

La velada fue encabezada por Nicolás Maduro quien estuvo acompañado por pastores evangélicos, Cilia Flores (pareja de Maduro) y el vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro.

El dictador comenzó diciendo que “como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, yo, Nicolás Maduro Morros, voluntariamente desde el Palacio de Miraflores (…) declaro y ratifico como señor y dueño de Venezuela a nuestro señor Jesucristo”.

En su discurso dijo que le brindaba toda la “honra y honor al Espíritu Santo” y que declara “que el único Dios real y verdadero es el Dios todopoderoso a quien le doy toda la gloria y, en esta guerra espiritual por los derechos de nuestro pueblo y nuestra humanidad declaro que no es con ejército, ni fuerza, sino con mi espíritu, dice jehová de los ejércitos”.

Además, citó un versículo de la biblia “Zacarias 4:6”. “me radicalizo con Cristo y reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al padre, al hijo y al Espíritu Santo que protege y protegerá a nuestra patria”, concluyó Maduro.

Esta ceremonia se da en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, operación ordenada por la Casa Blanca, bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga.

Finalmente, el despliegue se encuentra en una fase de máxima presión, puesto que recientemente llegó a las aguas caribeñas el buque de guerra más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.

