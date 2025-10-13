NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Lunes, 13 de octubre de 2025
José Daniel Ferrer

"Voy a regresar más pronto de lo que ellos piensan": el opositor cubano José Daniel Ferrer promete regresar a Cuba tras ser desterrado por el régimen de Díaz-Canel

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El líder opositor que arribó a Miami, Estados Unidos, donde permanecerá en el exilio tras la persecución del régimen cubano, dialogó con NTN24.

El disidente cubano José Daniel Ferrer arribó este lunes a Miami, Estados Unidos, proveniente de Cuba después de pasar varias semanas arbitrariamente detenido por el régimen y sufrir torturas.

A su arribo a Miami, Ferrer dialogó con NTN24 y prometió regresar a la isla para continuar su lucha por la libertad.

El opositor político declaró que el exilio “es una experiencia muy fuerte” que genera “preocupación y tristeza, por un lado, y alegría, por el otro”.

o

Ahora puedo dormir sin tomar medidas de seguridad para evitar que cuando me asalten la casa me dejen sin teléfono”, señaló Ferrer. “Hoy no tengo que preocuparme por esa situación ni los apagones”, añadió.

En ese sentido, contó que vivir sin preocupaciones “Es una experiencia que desde hace nueve años no la disfruto”.

A su vez, contó el acoso que sufrió su familia por parte del régimen cubano, lo cual calificó más doloroso incluso que las torturas, la mala alimentación y el calor extremo al que fue sometido. “El acoso y la represión no es solamente contra el preso. El preso sufre más lo que le hacen a la familia que lo que le hacen a uno mismo”, detalló.

Me pasé 22 meses sin ver a mi hijo”, añadió.

Al mismo tiempo, advirtió al régimen cubano que regresará para continuar luchando por la libertad de la isla.

Voy a regresar más pronto de lo que ellos piensan, la demora mía depende del tiempo que nos pongamos de acuerdo los cubanos del exilio con los de adentro para que articulemos una resistencia efectiva. Ha habido mucho sacrificio y heroísmo, pero no hemos sido muy efectivos”, declaró.

Yo no voy a pedir permiso, voy a desembarcar. Voy a ir con una Rosa Blanca, no con armas”, reiteró.

El disidente también sostuvo que su familia se quedará en Estados Unidos ante un eventual regreso a la isla.

Si me van a confinar nuevamente en situaciones como las que ya he vivido o peores, bueno, me queda aquello de que dejé a mi familia segura en tierra de libertad”, dijo.

o

No estoy dispuesto es que destruyan a mi familia. A mi hijo me lo han traumatizado completamente. Me voy, pero volveré y no voy a tardar”, agregó.

Por último, Ferrer se refirió al despliegue militar en el Caribe en aguas cercanas a Venezuela.

“Eso que están haciendo en el Caribe hace rato debía hacerse porque estos regímenes son criminales y el criminal no entiende de diplomacia ni palabras dulces”, expresó.

Temas relacionados:

José Daniel Ferrer

Destierro

Exilio

Régimen cubano

Disidentes

Oposición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Voy a regresar más pronto de lo que ellos piensan": el opositor cubano José Daniel Ferrer promete regresar a Cuba tras ser desterrado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Los primeros siete rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás llegan a Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Nicolás Maduro

Maduro no será invitado a la Cumbre de las Américas en Dominicana: tampoco Canel y Ortega

Pasajeros afectados por ciberataque | Foto: AFP
Ciberataques

Un ciberataque en varios aeropuertos en Europa causó cancelación de vuelos y retrasos masivos

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Marco Rubio

"Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo", analista internacional sobre las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Nicolás Maduro

Maduro no será invitado a la Cumbre de las Américas en Dominicana: tampoco Canel y Ortega

Pasajeros afectados por ciberataque | Foto: AFP
Ciberataques

Un ciberataque en varios aeropuertos en Europa causó cancelación de vuelos y retrasos masivos

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Marco Rubio

"Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo", analista internacional sobre las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro

Ricardo Berríos
Detenciones arbitrarias

Profesor de economía, Ricardo Berríos, que advertía sobre la necesidad de cambio del modelo político en Venezuela, es acusado de "terrorismo"

Nicolás Maduro y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Catar estaría buscando intermediar en favor de Maduro con Trump pero el presidente estadounidense lo habría rechazado, según The New York Times

Cadena perpetua

Cadena perpetua para excarabinero que golpeó hasta la muerte a su pareja venezolana en Chile

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La Portugal de Cristiano Ronaldo podría enfrentarse por primera vez en su historia a la Selección Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda