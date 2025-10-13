"Voy a regresar más pronto de lo que ellos piensan": el opositor cubano José Daniel Ferrer promete regresar a Cuba tras ser desterrado por el régimen de Díaz-Canel

El disidente cubano José Daniel Ferrer arribó este lunes a Miami, Estados Unidos, proveniente de Cuba después de pasar varias semanas arbitrariamente detenido por el régimen y sufrir torturas.

A su arribo a Miami, Ferrer dialogó con NTN24 y prometió regresar a la isla para continuar su lucha por la libertad.

El opositor político declaró que el exilio “es una experiencia muy fuerte” que genera “preocupación y tristeza, por un lado, y alegría, por el otro”.

“Ahora puedo dormir sin tomar medidas de seguridad para evitar que cuando me asalten la casa me dejen sin teléfono”, señaló Ferrer. “Hoy no tengo que preocuparme por esa situación ni los apagones”, añadió.

En ese sentido, contó que vivir sin preocupaciones “Es una experiencia que desde hace nueve años no la disfruto”.

A su vez, contó el acoso que sufrió su familia por parte del régimen cubano, lo cual calificó más doloroso incluso que las torturas, la mala alimentación y el calor extremo al que fue sometido. “El acoso y la represión no es solamente contra el preso. El preso sufre más lo que le hacen a la familia que lo que le hacen a uno mismo”, detalló.

“Me pasé 22 meses sin ver a mi hijo”, añadió.

Al mismo tiempo, advirtió al régimen cubano que regresará para continuar luchando por la libertad de la isla.

“Voy a regresar más pronto de lo que ellos piensan, la demora mía depende del tiempo que nos pongamos de acuerdo los cubanos del exilio con los de adentro para que articulemos una resistencia efectiva. Ha habido mucho sacrificio y heroísmo, pero no hemos sido muy efectivos”, declaró.

“Yo no voy a pedir permiso, voy a desembarcar. Voy a ir con una Rosa Blanca, no con armas”, reiteró.

El disidente también sostuvo que su familia se quedará en Estados Unidos ante un eventual regreso a la isla.

“Si me van a confinar nuevamente en situaciones como las que ya he vivido o peores, bueno, me queda aquello de que dejé a mi familia segura en tierra de libertad”, dijo.

“No estoy dispuesto es que destruyan a mi familia. A mi hijo me lo han traumatizado completamente. Me voy, pero volveré y no voy a tardar”, agregó.

Por último, Ferrer se refirió al despliegue militar en el Caribe en aguas cercanas a Venezuela.

“Eso que están haciendo en el Caribe hace rato debía hacerse porque estos regímenes son criminales y el criminal no entiende de diplomacia ni palabras dulces”, expresó.