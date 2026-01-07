NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El expresidente de Palmaven conversó con NTN24 sobre el anuncio del presidente Donald Trump en el que aseguró que Venezuela deberá entregarle 50 millones de barriles de petróleo.

El pasado martes, el presidente Donald Trump anunció que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela que entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Ante esta situación, el programa La Mañana de NTN24 habló con el expresidente de Palmaven, también a esta acción del mandatario estadounidense como método de presión para que se pueda dar la liberación de los presos políticos.

“Pareciera que esa es una de las maneras más fáciles de complacer al presidente Trump, en el sentido de que ese es un petróleo que está almacenado, que no podía salir, y entonces la señora Delcy decidió regalarle ese petróleo al presidente Donald Trump”, señaló.

Según el expresidente de Palmaven, “lo más importante es que ella (Rodríguez) acepte y se le presione para que ponga en libertad a los presos políticos”.

En cuanto al pronunciamiento del presidente de España, Pedro Sánchez, quien criticó con dureza la operación militar de los Estados Unidos que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro, acciones que el mandatario español calificó como “la sed del petróleo”.

Frente a estas palabras, Eddie Ramírez señaló que “esas declaraciones de Pedro Sánchez son hipócritas; pareciera que un grupo de izquierda tolera las cosas cuando las practican gentes afines a ellos mismos. Uno tiene que ser consistente en todas sus cosas; hay que defender los derechos humanos, sea contra quien sea, de derecha, sea de izquierda, y más en Venezuela, donde el problema no es ideológico”.

Para Ramírez es importante comprender que: “En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano; en estos momentos (EE. UU.) es el principal productor de petróleo del mundo”.

Por tal motivo, el expresidente de Palmaven señaló que la “extradición se justifica principalmente por la parte del narcotráfico”, ya que era “un crimen organizado que manejaba el petróleo de Venezuela”.

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

h
Cae Maduro en Venezuela

"Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro; espero que su presencia se limite a horas": Marta Lucía Ramírez sobre transición en Venezuela con Delcy Rodríguez

Donald Trump. (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad" entregará el régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez a Estados Unidos, anuncia Donald Trump

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Padrino López
Cae Maduro en Venezuela

Padrino López dice que la mayoría del anillo militar de Maduro fue asesinado: Acata la designación de Delcy como presidenta encargada y llama a la normalidad

Edmundo González y María Corina Machado | Foto EFE
Represión en Venezuela

"El régimen declaró la guerra a los ciudadanos": el mensaje de Edmundo González y María Corina Machado tras informe de Alto Comisionado de ONU para DD. HH. sobre Venezuela

Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

