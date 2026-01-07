“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

El pasado martes, el presidente Donald Trump anunció que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela que entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Ante esta situación, el programa La Mañana de NTN24 habló con el expresidente de Palmaven, también a esta acción del mandatario estadounidense como método de presión para que se pueda dar la liberación de los presos políticos.

“Pareciera que esa es una de las maneras más fáciles de complacer al presidente Trump, en el sentido de que ese es un petróleo que está almacenado, que no podía salir, y entonces la señora Delcy decidió regalarle ese petróleo al presidente Donald Trump”, señaló.

Según el expresidente de Palmaven, “lo más importante es que ella (Rodríguez) acepte y se le presione para que ponga en libertad a los presos políticos”.

En cuanto al pronunciamiento del presidente de España, Pedro Sánchez, quien criticó con dureza la operación militar de los Estados Unidos que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro, acciones que el mandatario español calificó como “la sed del petróleo”.

Frente a estas palabras, Eddie Ramírez señaló que “esas declaraciones de Pedro Sánchez son hipócritas; pareciera que un grupo de izquierda tolera las cosas cuando las practican gentes afines a ellos mismos. Uno tiene que ser consistente en todas sus cosas; hay que defender los derechos humanos, sea contra quien sea, de derecha, sea de izquierda, y más en Venezuela, donde el problema no es ideológico”.

Para Ramírez es importante comprender que: “En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano; en estos momentos (EE. UU.) es el principal productor de petróleo del mundo”.

Por tal motivo, el expresidente de Palmaven señaló que la “extradición se justifica principalmente por la parte del narcotráfico”, ya que era “un crimen organizado que manejaba el petróleo de Venezuela”.