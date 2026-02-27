NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Planetas

Este fin de semana será la increíble alineación de seis planetas: Colombia y Venezuela tendrán una vista privilegiada

febrero 27, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Planetas como Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Mercurio y Marte serán visibles a simple vista.

Este fin de semana se vivirá una increíble alineación de seis planetas, que será visible desde Latinoamérica en donde países como Colombia y Venezuela, tendrán una vista privilegiada.

Este evento presentará un asombroso efecto visual para los que quieran observar los impactantes vecinos que acompañan el planeta Tierra. No será uno, ni dos, serán seis planetas lo que ofrecerán un inolvidable desfile en el cielo.

Planetas como Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Mercurio y Marte serán visibles a simple vista, como resultado de la alineación de sus órbitas que giran alrededor del Sol, según manifestó Heidi Haviland, científica planetaria del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA.

Además de la observación, este evento será un recordatorio de cómo orbitan los planetas alrededor del Sol y cómo varían sus posiciones respecto a la Tierra, un factor clave en las misiones espaciales, ya que así se planifican las misiones para viajar a otros planetas, como por ejemplo Marte.

¿Cómo observarlos?

Si brilla, es una estrella; si no brilla, es un planeta”, explicó Sara Mazrouei, astrónoma del Politécnico Humber en Canadá a AP.

Durante los próximos días, al menos un planeta será visible casi cada noche. “Ver varios a la vez es una forma divertida de conectar” con el espacio que nos rodea, resaltó la astrónoma Emily Elizondo.

Cabe resaltar, que en el pasado los astrónomos solían comprender el universo “simplemente observando las estrellas y los planetas (…) algo que también podemos hacer hoy”, explicó Elizondo.

Horarios y fechas exactas para Colombia y Venezuela

Especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) prevén que los mejores horarios para la observación precisa es el 28 de febrero, entre las 6:30 p.m. y las 7:30 p.m.

Con los cielos despejados y una hora después de que el Sol se haya puesto, los países vecinos experimentaran los efectos visuales que ofrece el espacio y el cielo.

Es importante que enfoque su vista, en los lugares despejados, mirando hacia el horizonte oeste/suroeste.

Efectos visuales durante el desfile

La científica Haviland asegura que, “normalmente, Venus es el primero en aparecer” y que es el planeta que más brilla en el cielos después del Sol y la Luna: su resplandor será blanco y brillante en el horizonte occidental.

Por su parte, Marte se presentará como un punto rojo en el cielo, mientras que, Saturno tendrá un tono amarillento.

Finalmente, el más difícil de observar será Mercurio, aunque Colombia y Venezuela, por su ubicación podría observarlo fácilmente, todo depende del clima.

