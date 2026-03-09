NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
portero

El atajadón de Camilo Vargas en la derrota del Atlas que le da la vuelta al mundo y lo pone como opcionado a ser el arquero titular de Colombia en el Mundial de 2026

marzo 9, 2026
Por: Diana Pérez
Camilo Vargas | Foto: EFE
Ahora con esta atajada empezaría la compaña no solo por su convocatoria para la selección para los amistosos que enfrentará contra Croacia y Francia, sino también para ser el arquero titular en el Mundial de 2026.

Pese a que el Atlas cayó este fin de semana 2-1 en una nueva jornada del torneo de Clausura de la Liga MX ante el Chivas de Guadalajara, el protagonista de la noche fue el arquero colombiano Camilo Vargas.

Con una espectacular atajada, el guardameta bogotano se ha llevado todos los elogios del mundo en una noche en la que su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo.

En el minuto 73 del encuentro, cuando el partido estaba 1-1, Guadalajara tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador desde el punto penal.

Desde los doce pasos el jugador Armando González cobró el penal que podía darle el segundo tanto a su equipo, pero fue atajado por el arquero de la selección Colombia.

Cuando González pateó el penal, Vargas voló hasta el derecho y logró sacar con la mano el balón que rebotó en la cabeza del jugador y quedó vivo durante unos segundos más en el área de juego hasta que por fin salió del campo.

o

Muchas han alabado la atajada del cafetero, mientras que otros aseguran que esto confirma la razón por la que es el arquero titular de la 'Tricolor'.

"Lo leyó perfecto", "El colombiano salvando al rojinegro", "Realizó una brillante atajada de penalti", "Que atajada", "Que diferencia, tener un arquero que de garantías como Camilo Vargas", "Se debe tener en cuenta que ya es una leyenda", "A ver si le enseña a Ospina en los entrenamientos", "Camilo Vargas es el TITULAR de la selección", "Camilo es un excelente ataja penales", son algunos de los comentarios.

Vargas fue suplente de David Ospina en los pasados mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, ahora parece que su momento para ser el titular ha llegado.

