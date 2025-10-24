NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Nicolás Maduro

En medio de la crisis con EE. UU. Maduro agradece "apoyo" de las Fuerzas Militares y a la Inteligencia de Colombia: "guárdenme el secreto"

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Durante su declaración, Maduro también pidió que no se “hiciera una guerra loca” con Estados Unidos.

Durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente de la Clase Obrera que se dio en el Complejo Parque Central de Caracas, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una polémica declaración en la que se refirió a Colombia.

Maduro, quien ha encontrado en Petro su principal aliado en medio de la crisis con Estados Unidos, ha expresado en varias ocasiones su respeto y apoyo hacia el jefe de Estado colombiano.

Del mismo modo, el presidente colombiano ha defendido a su par venezolano y ha arremetido contra el Gobierno de Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe.

Entre ese cruce de apoyos, surgió una nueva declaración del dictador venezolano en la que aseguró que su país ha recibido el apoyo de las Fuerzas Militares y la Inteligencia de Colombia.

"¿Gracias a qué? A que hay muchos patriotas en las Fuerzas Militares y en las fuerzas de inteligencia de Colombia, y desde aquí les doy las gracias por todo lo que nos han apoyado desde años antes, mucho antes", dijo.

Y agregó: "Todos los que han apoyado las fuerzas militares y las fuerzas de inteligencia de Colombia, que tienen el corazón en Bolívar y nos aman como patria común de Bolívar"

"Primera vez que lo digo. Guárdeme el secreto", señaló Maduro.

 

Estas declaraciones llegan en medio de una incesante presión de Estados Unidos sobre el régimen y un reciente anuncio de Trump de dar luz verde a la CIA para que entre a suelo venezolano.

Durante la juramentación, Maduro también pidió que no se “hiciera una guerra loca” con Estados Unidos.

“¡No crazy war,please! Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", afirmó.

Luego bromeó diciendo: “Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”.

El término "tarzaneado" se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas.

El líder chavista ya había hecho uso de su inglés para pronunciarse ante la autorización de Trump para que la CIA opere en Venezuela.

