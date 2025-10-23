Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Momentos antes de viajar a Israel como parte de los impulsos del Gobierno Trump para reforzar el alto el fuego en Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre los recientes ataques a narcolanchas en el Pacífico y la crisis diplomática con Colombia.

En declaraciones a periodistas, Rubio arremetió contra el presidente Gustavo Petro, apuntó contra el Cartel de los Soles y reveló lo que podrían ser los próximos pasos de la administración de EE. UU. frente al narcotráfico.

El secretario fue abordado sobre los dos recientes ataques a embarcaciones en el Pacífico, a lo que respondió: "realmente parece que se está expandiendo e involucrando a más y más países de la región".

"Esto es una operación contra narcoterroristas, como los caracteriza el Departamento de Guerra, el Al Qaeda del Hemisferio Occidental. Son cárteles de drogas bien financiados, peligrosos y violentos que operan como terroristas y que están inundando nuestro país con drogas. Estados Unidos va a encargarse de eso. El Presidente ha tomado la decisión de hacerlo", dijo.

Asimismo, Rubio acusó a directamente al Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, de permitir que los cárteles usen territorio venezolano y asistirlos, recibiendo pagos “un cartel de transbordo”.

"Llegan por el Caribe con la plena asistencia y cooperación del gobierno ilegítimo de Venezuela, el Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, y también operan en el Pacífico. Creo que la diferencia entre el Pacífico y Venezuela es que en el Pacífico tenemos socios que nos ayudan, que nos asisten en operaciones antidroga", señaló.

"El problema con la Cuenca del Caribe es que hay un narcoestado en Venezuela dirigido por un cartel. Y recuerdo a todos que Nicolás Maduro, no es que yo solo le esté poniendo apodos, fue acusado por el Distrito Sur de Nueva York", agregó.

Y reiteró: "permiten que los narcotraficantes usen territorio venezolano. No solo lo permiten: los asisten. Primero, reciben pagos, pero son un cartel de transbordo".

Rubio defendió los criticados ataques mortales a embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico y dijo que cada opeartivo se basa en inteligencia rastreada desde el inicio y que muchos operativos se han cancelado porque no cumplen los criterios establecidos.

"No voy a entrar en los detalles de la inteligencia que recopilamos, pero puedo asegurarle que cada uno de estos ataques involucra barcos y cargamentos que fueron rastreados desde el principio. Desde el momento en que se prepararon, desde que se coordinaron, sabemos hacia dónde se dirigen", dijo.

"Sabemos cuáles son sus puntos de entrega; sabemos con qué organizaciones están involucrados. Estas cosas se rastrean con mucho cuidado", añadió.

Por otro lado, en medio de la crisis diplomática con Colombia, afirmó que las fuerzas armadas y policiales colombianas son “proestadounidenses”, y calificó al presidente colombiano de “lunático” e “impopular”, destacando que el Congreso declaró al régimen de Maduro como organización narcoterrorista.

"Creo que las autoridades colombianas, en cuanto a su ejército y su policía, siguen siendo muy proestadounidenses", dijo sobre el apoyo que recibe en la región frente al narcotráfico.

Sin embargo, apuntó contra Petro, a quien calificó como "el único problema" que tiene Colombia.

"El único problema en Colombia es un lunático, el tipo está loco. Está loco y no está bien. Y todos lo saben. Es muy impopular en Colombia. No sé si vieron hoy que el Congreso colombiano votó, creo que fue algo como 72 contra 20, para designar al régimen venezolano como una organización narcoterrorista", aseveró.

"Así que eso demuestra que es una lástima que el pueblo colombiano tenga que soportar a este tipo hasta mayo del próximo año", sentenció el secretario.

Por último, Rubio no confirmó una estrategia específica frente al tráfico de drogas, pero dejó entrever que se evalúan operaciones en rutas terrestres con apoyo de aliados “en tierra” como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y México.

"No la anunciaríamos públicamente. Pero puedo decirles que tenemos socios en tierra muy capaces y cooperativos, desde México hasta Centroamérica y hacia el sur. Y sí, como dije, el presidente está muy serio en su intención de eliminar a estos narcoterroristas, el Al Qaeda del hemisferio occidental", finalizó.