Le estaba dando flores a su pareja, pero su atención se perdió cuando vio que Messi caminaba a sus espaldas: así quedó captado el momento

El nombre del español Nil Domínguez Díaz se popularizó recientemente luego de que compartiera en su cuenta de TikTok el momento en el que, mientras estaba iniciando su vida sentimental junto a una mujer con la que aparentemente estaba saliendo de días atrás, viera en carne propia al futbolista argentino Lionel Messi.

Domínguez estaba entregándole un ramo de flores a su pareja cuando, de repente y de la manera más inesperada, Messi cruzó atrás suyo con el que parecía ser su equipo de guardaespaldas, por lo que ambos, al darse cuenta de la situación, quedaron paralizados siguiendo con la mirada el recorrido del astro del balompié.

Los hechos habrían tenido lugar durante la noche del domingo en las inmediaciones del estadio Camp Nou, en Barcelona, cuando Messi fue a visitar la que fue su casa durante las 17 temporadas que vistió los colores del equipo catalán.

El actual jugador del Inter de Miami compartió en sus redes sociales varias fotografías de su visita al emblemático recinto futbolero, que en estos momentos se encuentra en remodelación, mientras vestía la misma ropa con la que se le vio en el video de Domínguez.

"Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable", escribió el español sobre el clip en el que se les ve a ambos disfrutando del momento de la entrega del detalle: unas flores lila cubiertas por un papel especial.

Ambos, sonrientes, se dan un beso y la mujer empieza a saltar, evidentemente feliz, justo antes de que ella se percatara en primer lugar de que un grupo de hombres se aproximaba, por lo que Domínguez voltea a mirar. Luego la pareja sostiene una corta conversación mientras intentan asimilar que el más veces ganador del Balón de Oro está justo a unos metros de distancia.

Aunque el video se corta pocos instantes después de que Messi sale de la toma de la cámara, que parece ser de un celular, los internautas se cuestionaron el hecho de que Domínguez se haya quedado totalmente inmóvil, al menos durante esos segundos, en lugar de intentar conocer más de cerca al que es el ídolo futbolero de millones a nivel mundial.

"Es una relación bendecida por D10S", escribió Domínguez en la publicación del video, cuyas visualizaciones en la plataforma están alrededor de los 2 millones y tiene unos 2000 comentarios.

"Se me hace una falta de respeto no quitarle las flores a tu novia y dárselas a la santidad 'Leo' Messi", "Messi caminando como si fuera un tipo como todos nosotros", "Cuando estás con tu novia y pasa el amor de tu vida", "Eso es para que los hombres vean qué pasa cuando le compran flores a su novia… aparece Messi", fueron algunas de las principales reacciones de los usuarios al video.

El campeón del mundo con la selección argentina, entretanto, dejó el lunes la expectativa sobre un posible regreso al Barcelona en su post con las imágenes de la visita. "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", escribió.