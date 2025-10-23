NTN24
Nicolás Maduro

Así se volvió a pronunciar Maduro en inglés frente al despliegue militar de Estados Unidos: "No crazy war, please"

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Maduro ha tachado estas operaciones de “amenaza” y “asedio”, y asegura que buscan un cambio de régimen para “apropiarse del petróleo”.

Este jueves, Nicolás Maduro se volvió a pronunciar en inglés, en lo que parece un mensaje dirigido a Washington, sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe cerca de las costas venezolanas.

Durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente de la Clase Obrera que se dio en el Complejo Parque Central de Caracas, el líder del régimen pidió que no se “hiciera una guerra loca”.

“¡No crazy war,please! Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", afirmó.

o

Luego bromeó diciendo: “Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”.

El término "tarzaneado" se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas.

El líder chavista ya había hecho uso de su inglés para pronunciarse ante la autorización de Trump para que la CIA opere en Venezuela.

Sin embargo, esta vez decidió hacerle saber al mandatario estadounidense que Venezuela quiera la paz.

Esto en medio del despliegue militar que sostiene la unión americana en el mar Caribe, el cual comenzó el pasado mes de agosto.

Destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales se ubicaron en aguas internacionales del Caribe.

El 2 de septiembre este operativo realizó el primero de los nueve ataques contra embarcaciones y submarinos, dos de ellos en el Pacífico, en los que han matado al menos a 37 presuntos narcos.

Maduro ha tachado estas operaciones de “amenaza” y “asedio”, y asegura que buscan un cambio de régimen para “apropiarse del petróleo”.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares. El más reciente fue activado la madrugada de este jueves en 73 puntos de las costas venezolanas.

Maduro dijo además, que en estos entrenamientos han probado equipamiento comprado a Rusia y a China. "Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz", afirmó.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

