EE. UU. estaría preparando una nueva misión en México para combatir los cárteles de la droga, según NBC

El medio estadounidense NBC, basado en declaraciones de dos funcionarios y dos ex altos funcionarios estadounidenses familiarizados con la iniciativa, el gobierno de Trump habría comenzado a planificar en detalle una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a México con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga.

Según dos funcionarios activos, ya habrían comenzado las primeras etapas de entrenamiento para la posible misión, que incluiría operaciones terrestres en México.

Pese a esto, las fuentes mencionan que un despliegue militar de Estados Unidos en México no es inminente.

Mientras tanto, mencionan los funcionarios, las conversaciones sobre el alcance de la misión continúan y aún no se ha tomado una decisión final.

Las tropas estadounidenses, muchas de ellas pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense, en virtud del Título 50, mismo que podría ser aplicado para llevar a cabo operaciones en Venezuela.

Asimismo, las fuentes señalaron a NBC que en el eventual operativo en México también participarían agentes de la CIA, mismo caso de que se habla para Venezuela desde que el presidente Trump autorizó al organismo para realizar operaciones encubiertas contra el régimen de Maduro.

No obstante, meses atrás, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se mostró en contra de cualquier operación militar estadounidense en su país: “Rechazamos cualquier forma de intervención o injerencia. Eso ha quedado muy claro: México coordina y colabora, pero no se subordina”, declaró.

En paralelo, el Gobierno Trump continúa su campaña contra el régimen de Maduro, al que acusa de "inundar" a Estados Unidos con drogas y cuyo líder es señalado como el jefe de la organización narcotraficante conocida como el Cartel de los soles.

La estrategia de Trump en Venezuela incluye ataques militares contra barcos narcotraficantes y una incesante campaña de presión contra Nicolás Maduro, por quien además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.