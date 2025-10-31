NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Chevron

Chevron se defiende ante las críticas y explica su permanencia en Venezuela en plena tensión entre Trump y Maduro

octubre 31, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Laura Talero Rojas
Chevron | Foto EFE
La empresa asegura que su presencia beneficia tanto a Washington como a Venezuela.

La compañía estadounidense Chevron defendió el viernes sus operaciones continuas en Venezuela, donde ha presionado a funcionarios en Washington para mantener una licencia que le permita seguir extrayendo petróleo, a pesar de las crecientes tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, le dijo a CNBC que la presencia de la empresa en el país caribeño ha sido "constructiva" tanto para Washington como para Caracas, y señaló que el crudo pesado de Venezuela es muy demandado por las refinerías estadounidenses.

"Creemos que el comercio regional y la inversión extranjera son un vehículo para que los países trabajen juntos", explicó Wirth, quien agregó que el personal de inteligencia y seguridad de la compañía estaba monitoreando la situación.

Por su parte, Trump dijo el viernes que no estaba considerando ataques contra Venezuela.

Chevron informó el viernes una producción de aproximadamente 4,1 millones de barriles de petróleo equivalente por día, un aumento de alrededor del 21% respecto al nivel del año anterior, luego de completar la adquisición de la empresa estadounidense Hess por 53.000 millones de dólares.

Cabe recordar que Washington inició una campaña de ataques dirigida a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico a principios de septiembre, que ha dejado al menos 62 muertos y 14 barcos y un semisumergible destruidos.

Asimismo, Trump, declaró que autorizó a la CIA para ejecutar operaciones dentro del territorio venezolano, además que anticipó ataques terrestres para detener al Cartel de los Soles, al que vincula directamente con Maduro, quien tiene una recompensa de 50 millones de dólares sobre su cabeza.

