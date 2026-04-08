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Miércoles, 08 de abril de 2026
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estrecho de Ormuz

Plataforma de seguimiento marítimo reportó los primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras anuncio del acuerdo parcial entre EE. UU. y el régimen iraní

abril 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estrecho de Ormuz - Foto EFE de referencia
Estrecho de Ormuz - Foto EFE de referencia
Otros armadores y fletadores indicaron el miércoles que se estaban preparando para volver a poner en marcha sus buques.

Dos buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde que el régimen de Irán aceptó reabrir este paso estratégico en el marco de un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos, indicó este miércoles la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic.

El tránsito por esta vía marítima, por la que en tiempos normales circulaba un 20 % del comercio mundial de petróleo y gas, cayó considerablemente desde el estallido de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

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Desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el estrecho, lo que supone una caída del 95 % respecto a las cifras de circulación por la zona antes del conflicto, según datos de la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.

En un mensaje en X, la empresa señaló que el granelero NJ Earth, propiedad de un armador griego, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, franquearon el estrecho a la 1:59 a.m. y a las 3:44 a.m. hora del este del miércoles, respectivamente.

Ambos navíos habían zarpado del puerto de Bandar Abás, en Irán, agregó la firma en su publicación en redes sociales.

El reciente acuerdo de Estados Unidos y el régimen Irán, cabe precisar, consiste en un alto el fuego de dos semanas con la condición de que no haya un bloqueo en el estrecho.

Durante este periodo, los tránsitos por Ormuz se realizarán "en coordinación con las fuerzas armadas" del régimen iraní, declaró en X el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Abás Araqchi.

"El tránsito del navío NJ Earth puede constituir una primera señal de reanudación, pero es todavía demasiado pronto para decir si se trata de una reapertura más amplia vinculada al alto el fuego o una autorización pactada de antemano", precisó Ana Subasic, analista de Kpler.

Este buque mantuvo activo su transpondedor mientras navegaba cerca de la isla iraní de Larak, apodada el "peaje de Teherán" por la revista marítima de referencia Lloyd's List.

Según Lloyd's List, más de 800 buques se encuentran actualmente inmovilizados en el Golfo, pero armadores y fletadores indicaron el miércoles que se estaban preparando para volver a poner en marcha sus buques.

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El acceso a esta vía marítima fue restringido drásticamente por el régimen de Irán inmediatamente después del inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, que buscaba, entretanto, detener el programa nuclear iraní.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, constituye un paso estratégico que enlaza las aguas del Golfo con las principales rutas marítimas internacionales.

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