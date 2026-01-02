¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Hace unos días, la administración de Donald Trump lanzó oficialmente su programa de visas ‘Trump Gold Card’.

Esta visa sirve para brindar una vía, con un precio elevado, a los ciudadanos no estadounidenses obtengan un permiso acelerado para vivir en Estados Unidos.

Un millón de dólares es el valor de esta vía para poder obtener la residencia estadounidense de manera permanente.

Para hablar sobre este tema, Johanna Kelley, abogada de inmigración, conversó con El Informativo USA de NTN24.

La experta comentó que este es un programa diferente porque en el programa EB-5 los inversionistas “el inversionista no solo debe invertir un monto específico, sino que debe que tener un plan por cinco años. Debe generar más de diez empleos”.

Por lo que las visas ‘Trump Gold Card’ son un programa diferente porque “aquí no se necesita crear empresa, no se necesita crear diez empleos. Simplemente es un regalo, un montó de dinero que va al gobierno”.

“Si usted tiene un millón de dólares para depositar en la cuenta del gobierno y no tiene récord criminal, es lo único que necesita”, agregó.

La abogada señaló que “no se tiene claro qué se va a hacer con ese dinero que se recaude”.

Kelley explicó que pese a todo existen riesgos, como la falta de claridad en los procedimientos porque “no hay detalles” al momento de pagar por esta visa.