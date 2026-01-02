NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
visas

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Johanna Kelley, abogada de inmigración, conversó sobre el programa de visa ‘Trump Gold Card’.

Hace unos días, la administración de Donald Trump lanzó oficialmente su programa de visas ‘Trump Gold Card’.

Esta visa sirve para brindar una vía, con un precio elevado, a los ciudadanos no estadounidenses obtengan un permiso acelerado para vivir en Estados Unidos.

Un millón de dólares es el valor de esta vía para poder obtener la residencia estadounidense de manera permanente.

Para hablar sobre este tema, Johanna Kelley, abogada de inmigración, conversó con El Informativo USA de NTN24.

La experta comentó que este es un programa diferente porque en el programa EB-5 los inversionistas “el inversionista no solo debe invertir un monto específico, sino que debe que tener un plan por cinco años. Debe generar más de diez empleos”.

Por lo que las visas ‘Trump Gold Card’ son un programa diferente porque “aquí no se necesita crear empresa, no se necesita crear diez empleos. Simplemente es un regalo, un montó de dinero que va al gobierno”.

“Si usted tiene un millón de dólares para depositar en la cuenta del gobierno y no tiene récord criminal, es lo único que necesita”, agregó.

La abogada señaló que “no se tiene claro qué se va a hacer con ese dinero que se recaude”.

Kelley explicó que pese a todo existen riesgos, como la falta de claridad en los procedimientos porque “no hay detalles” al momento de pagar por esta visa.

Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

