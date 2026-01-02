¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Las protestas que se han desatado en las principales ciudades de Irán han alcanzado su sexto día consecutivo, reflejando un descontento generalizado contra el régimen.

Este descontento se ha visto exacerbado por una profunda crisis económica que ha golpeado duramente a la población. El impacto más visible ha sido una inflación desmedida, que ha elevado los precios de los alimentos en un 70% y los productos médicos en un 50%.

Además, la devaluación de la moneda iraní frente al dólar ha acentuado la difícil situación.

Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas en respuesta al deterioro económico se ha transformado en una demanda pública de cambio político, extendiéndose a todos los sectores, desde los estudiantes hasta los comerciantes.

El gobierno iraní ha reaccionado decretando un cierre nacional en 21 provincias, citando el frío extremo como motivo, aunque muchos consideran esta medida como una táctica para frenar el movimiento.

Además, el régimen ha intentado pacificar los ánimos prometiendo dialogar con los comerciantes sobre sus demandas, pero las detenciones de manifestantes, incluidas seis mujeres trasladadas a una prisión en Teherán, sólo han incrementado la frustración y las protestas.

En el plano internacional, la situación ha escalado con las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. Afirmó que si Irán usa la violencia contra los manifestantes, Estados Unidos está listo para intervenir. "Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es de costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", fue el mensaje directo que lanzó al régimen iraní.

Análisis en El Informativo USA de NTN24 con Aribel Contreras, analista internacional.