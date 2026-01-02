NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Viernes, 02 de enero de 2026
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Análisis en El Informativo USA de NTN24 con Aribel Contreras, analista internacional.

Las protestas que se han desatado en las principales ciudades de Irán han alcanzado su sexto día consecutivo, reflejando un descontento generalizado contra el régimen.

Este descontento se ha visto exacerbado por una profunda crisis económica que ha golpeado duramente a la población. El impacto más visible ha sido una inflación desmedida, que ha elevado los precios de los alimentos en un 70% y los productos médicos en un 50%.

Además, la devaluación de la moneda iraní frente al dólar ha acentuado la difícil situación.

Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas en respuesta al deterioro económico se ha transformado en una demanda pública de cambio político, extendiéndose a todos los sectores, desde los estudiantes hasta los comerciantes.

El gobierno iraní ha reaccionado decretando un cierre nacional en 21 provincias, citando el frío extremo como motivo, aunque muchos consideran esta medida como una táctica para frenar el movimiento.

Además, el régimen ha intentado pacificar los ánimos prometiendo dialogar con los comerciantes sobre sus demandas, pero las detenciones de manifestantes, incluidas seis mujeres trasladadas a una prisión en Teherán, sólo han incrementado la frustración y las protestas.

En el plano internacional, la situación ha escalado con las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. Afirmó que si Irán usa la violencia contra los manifestantes, Estados Unidos está listo para intervenir. "Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es de costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", fue el mensaje directo que lanzó al régimen iraní.

Análisis en El Informativo USA de NTN24 con Aribel Contreras, analista internacional.

Temas relacionados:

Irán

Tensión entre Irán y Estados Unidos

Irán - EEUU

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro dice que incautación de petrolero hecha por Estados Unidos es un "robo descarado"

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago - Foto: EFE
Trinidad y Tobago

Primera ministra de Trinidad y Tobago dijo que el Caricom "no es un socio confiable" por respaldar el "narcogobierno" de Maduro

Agentes de policía y rescatistas junto a un vehículo de bomberos en el lugar de incendio que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana el 1 de enero de 2026. (AFP)
Incendio

Tragedia en Suiza se suma a triste lista de peores incendios en discotecas de la historia en la que aparece uno sucedido en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro dice que incautación de petrolero hecha por Estados Unidos es un "robo descarado"

Inter Miami, campeón de la MLS - Foto: AFP
Lionel Messi

Tercer título para Lionel Messi con el Inter Miami; el argentino se proclamó campeón de la MLS

El cantante puertorriqueño Bad Bunny (AFP)
Bad Bunny

Colombia fue de los pocos países en los que Bad Bunny no fue el más escuchado en Spotify, fue superado por un joven artista

Bandera de Venezuela / Salón de la Fama de béisbol en EE.UU. - Fotos: EFE / X
Salón de la Fama

Estos son los cuatro peloteros venezolanos que están en la carrera por el Salón de la Fama

Lluvia de meteoros/ Banderas de Colombia y Venezuela - Fotos de referencia Canva
Astronomía

Este fin de semana tiene lugar el último fenómeno astronómico del año que podrá ser visto desde países como Colombia y Venezuela

Finalissima 2022 entre Italia y Argentina - Foto: EFE
Fútbol

Confirman fecha y sede de la Finalissima entre Argentina y España: se disputará en el mismo escenario donde la Albiceleste fue campeón del Mundial

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea - Foto: AFP
Unión Europea Venezuela

Alta representante de la Unión Europea reitera que Maduro es ilegítimo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre