“En Venezuela hay 172 personas hoy en situación de desaparición forzada”: abogada especializada en derechos humanos

Según recientes cifras ofrecidas por el Foro Penal Internacional, el régimen de Nicolás Maduro aumentó en tan solo 29 días el número de represiones y persecuciones en el país.

Para hablar sobre este tema, Martha Tineo Rodríguez, abogada especializada en derechos humanos y coordinadora de la organización ‘Justicia, Encuentro y Perdón’, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La abogada especializada en derechos humanos explicó que desde su organización “hemos logrado verificar 1.067 personas presas por razones políticas en Venezuela”.

“En Venezuela en la última década se ha ejecutado un patrón de persecución por razones políticas a disidentes reales o así percibidos”, añadió.

Y que entre las cifras que manejan también tienen el registro “de 172 personas hoy en situación de desaparición forzada (…) personas recientemente detenidas y otras que llevan años en prisión de forma arbitraria y su familia o abogado desconocen su paradero”.