NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Huracán

"Hay ciudadanos esperando que les resuelvan problemas de vivienda de huracanes de hace 15 o 20 años": vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre paso de Melissa

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con La Tarde de NTN24, Manuel Cuesta Morúa entregó detalles sobre el impacto del fenómeno meteorológico en varias zonas del país.

La llegada de Melissa a Cuba, convertido en huracán de Categoría 3 y con vientos de entre 117 y 125 kilómetros por hora, ha dejado un rastro de destrucción en gran parte de la isla.

En entrevista con NTN24, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, entregó detalles sobre el impacto del fenómeno meteorológico en varias zonas del país.

“La zona oriental, la más pobre del país, es la que más golpeada siempre resulta ser cuando hay tornados, ciclones o huracanes como este”, dijo Cuesta sobre las zonas más afectadas con Melissa, como la provincia de Santiago de Cuba.

En cuanto a esta zona en específico, el invitado indicó que “es una de las provincias de menor poder adquisitivo” y que “reúne todas las pobrezas posibles”.

Cuesta argumenta que Cuba “no está preparada para un huracán” y dijo que lo que se verá será “una acumulación de una nueva capa de precariedad económica sobre una planta de infraestructura totalmente colapsada”.

“Cada paso de huracán, de tornado o de ciclón profundiza por ejemplo el fondo habitacional del país. Todavía hay ciudadanos esperando que les resuelvan los problemas de vivienda de huracanes y ciclones que ocurrieron hace alrededor de 15 o 20 años”, aseveró.

"Hay ciudadanos esperando que les resuelvan problemas de vivienda de huracanes de hace 15 o 20 años": vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre paso de Melissa

Louvre - Foto AFP
Museo

El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana ganadora del Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Marco Rubio/ Álvaro Uribe - Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio celebra la absolución del expresidente Álvaro Uribe sobre quien dice que por años ha sufrido persecución política en su contra

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

