"Hay ciudadanos esperando que les resuelvan problemas de vivienda de huracanes de hace 15 o 20 años": vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre paso de Melissa

La llegada de Melissa a Cuba, convertido en huracán de Categoría 3 y con vientos de entre 117 y 125 kilómetros por hora, ha dejado un rastro de destrucción en gran parte de la isla.

En entrevista con NTN24, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, entregó detalles sobre el impacto del fenómeno meteorológico en varias zonas del país.

“La zona oriental, la más pobre del país, es la que más golpeada siempre resulta ser cuando hay tornados, ciclones o huracanes como este”, dijo Cuesta sobre las zonas más afectadas con Melissa, como la provincia de Santiago de Cuba.

En cuanto a esta zona en específico, el invitado indicó que “es una de las provincias de menor poder adquisitivo” y que “reúne todas las pobrezas posibles”.

Cuesta argumenta que Cuba “no está preparada para un huracán” y dijo que lo que se verá será “una acumulación de una nueva capa de precariedad económica sobre una planta de infraestructura totalmente colapsada”.

“Cada paso de huracán, de tornado o de ciclón profundiza por ejemplo el fondo habitacional del país. Todavía hay ciudadanos esperando que les resuelvan los problemas de vivienda de huracanes y ciclones que ocurrieron hace alrededor de 15 o 20 años”, aseveró.