“En Venezuela todos son vulnerables": denuncian la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea

El partido opositor venezolano Voluntad Popular denunció la desaparición forzada de Meris Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien cumple una condena de 24 años de prisión por su participación en la denominada “Operación Gedeón”, el fallido intento de incursión marítima contra el régimen de Nicolás Maduro ocurrido en mayo de 2020.

Durante una entrevista en el programa La Tarde de NTN24, Fátima Sequea, hermana del preso político, expresó su profunda preocupación: “Llevamos 24 días sin tener una referencia de mi mamá, sin saber en qué condiciones físicas, emocionales o mentales la tienen”.

La mujer, de 71 años y con varios problemas de salud, fue retenida junto a su sobrina, según denunciaron familiares y dirigentes opositores. “En Venezuela todos son vulnerables. Es un país con una reja gigante donde todos están presos. Hoy le toca a alguien, mañana a otro. Es una ruleta rusa, no sabemos el día que va a pasar”, añadió Fátima Sequea.

Fátima asegura que, pese al temor y el cansancio, seguirán denunciando los abusos del régimen y exigiendo justicia. “Nos sentimos agotados, pero más comprometidos … Tenemos 26 años resistiendo y seguimos con la fe, la esperanza y la convicción de que vamos a recuperar nuestra patria y esta pesadilla va a pasar”, concluyó.