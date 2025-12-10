En vivo: entrega del Premio Nobel de la Paz 2025; María Corina Machado viajará a Oslo pero no llegará a la ceremonia
7:00 AM
Comenzó la ceremonia oficial del la entrega del Premio Nobel en Oslo. El Cantante venezolano Danny Ocean interpretó "Venezuela".
6:30 AM
La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, confirma para este jueves 11 de diciembre reunión con María Corina Machado y rueda de prensa conjunta desde su despacho.
6:00 AM
El Comité del Nobel aseguró que habló vía telefónica con María Corina Machado justo antes de que abordara el vuelo a Oslo, Noruega.
La líder de la democracia en Venezuela espera asistir a las diversas actividades de los próximos días, pero no a la ceremonia del Premio de la Paz, por lo que su hija la representará.
5:30 AM
La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, dijo este miércoles que se encontraba camino a Oslo, el día en que se realizará la ceremonia de entrega de premios.
"Estaré en Oslo, estoy en camino a Oslo ahora mismo", dijo la ganadora del Nobel de Paz al líder del comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, a través de una grabación de audio publicada por el Instituto Nobel Noruego mediante YouTube.
5:00 AM
La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, asistió al evento "Save The Children" al que estaba previsto que asistiera su madre previo a la estrega del Premio del Nobel de Paz en Oslo.
4:30 AM
El Instituto Nobel le confirmó a la agencia de noticias AFP que María Corina Machado debería llegar este miércoles 10 de diciembre por la noche a Oslo o el jueves.
"Se espera que llegue entre esta tarde y mañana por la mañana", declaró a la AFP el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, justo antes de la ceremonia.
4:00 AM
La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, será la encargada de recibir el galardón a nombre de su madre en Oslo. La líder de la democracia venezolana viajará a la capital de Noruega, pero "no podrá llegar a la ceremonia" ni al resto de actos previstos este miércoles.
3:30 AM
Los opositores Pedro Mario Burelli, Pedro Urruchurtu y Félix Maradiaga hablaron desde Oslo sobre el significado que tiene para Venezuela el Premio Nobel de Paz que recibe este miércoles la líder democrática María Corina Machado.
3:00 AM
El Instituto Nobel informó que la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles.