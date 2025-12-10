NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

En vivo: entrega del Premio Nobel de la Paz 2025; María Corina Machado viajará a Oslo pero no llegará a la ceremonia

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
El instituto noruego a cargo de la entrega del galardón confirmó la información sobre la asistencia de la líder democrática venezolana a Oslo.

7:00 AM

Comenzó la ceremonia oficial del la entrega del Premio Nobel en Oslo. El Cantante venezolano Danny Ocean interpretó "Venezuela".

6:30 AM

La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, confirma para este jueves 11 de diciembre reunión con María Corina Machado y rueda de prensa conjunta desde su despacho.

6:00 AM

El Comité del Nobel aseguró que habló vía telefónica con María Corina Machado justo antes de que abordara el vuelo a Oslo, Noruega.

La líder de la democracia en Venezuela espera asistir a las diversas actividades de los próximos días, pero no a la ceremonia del Premio de la Paz, por lo que su hija la representará.

5:30 AM

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, dijo este miércoles que se encontraba camino a Oslo, el día en que se realizará la ceremonia de entrega de premios.

"Estaré en Oslo, estoy en camino a Oslo ahora mismo", dijo la ganadora del Nobel de Paz al líder del comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, a través de una grabación de audio publicada por el Instituto Nobel Noruego mediante YouTube.

5:00 AM

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, asistió al evento "Save The Children" al que estaba previsto que asistiera su madre previo a la estrega del Premio del Nobel de Paz en Oslo.

4:30 AM

El Instituto Nobel le confirmó a la agencia de noticias AFP que María Corina Machado debería llegar este miércoles 10 de diciembre por la noche a Oslo o el jueves.

"Se espera que llegue entre esta tarde y mañana por la mañana", declaró a la AFP el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, justo antes de la ceremonia.

4:00 AM

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, será la encargada de recibir el galardón a nombre de su madre en Oslo. La líder de la democracia venezolana viajará a la capital de Noruega, pero "no podrá llegar a la ceremonia" ni al resto de actos previstos este miércoles.

3:30 AM

Los opositores Pedro Mario Burelli, Pedro Urruchurtu y Félix Maradiaga hablaron desde Oslo sobre el significado que tiene para Venezuela el Premio Nobel de Paz que recibe este miércoles la líder democrática María Corina Machado.

3:00 AM

El Instituto Nobel informó que la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Oslo

Nobel de Paz

María Corina Machado

Democracia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

Entre 900 y 1.000 presos políticos tiene el régimen de Maduro como "fichas de canje"

Migración en Estados Unidos - AFP
Migración

Tras ataque a soldados de la Guardia Nacional, Estados Unidos redujo drásticamente el tiempo de validez de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

Donald Trump - Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Crimen en Colombia - Canva
Crimen

Balacera en el norte de Bogotá en medio de un robo acabó con la vida de un creador de contenido

Sede principal de la Fiscalía del Perú - Futbolista levantando la Copa del Mundo - Fotos: EFE / X
Perú

Justicia peruana investiga a leyenda del fútbol que conquistó la Copa del Mundo por presunta estafa

Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

Entre 900 y 1.000 presos políticos tiene el régimen de Maduro como "fichas de canje"

Miss Noruega en Miss Universe / FOTO: EFE
Miss Universo

“Miss Emulsión Scott”: Los memes que dejó Miss Noruega luego de vestirse como salmón en la pasarela

Franco Colapinto, piloto argentino de la F1 - Foto: EFE
Franco Colapinto

Enojado y apenado: la reacción del piloto Franco Colapinto en plena entrevista al escuchar la pirotecnia en una ceremonia de la F1

Arqueros selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol mexicano

Arquero de la selección Colombia fue denunciado por el incumplimiento en el pago de un arriendo y daños a la vivienda en la que residía

Migración en Estados Unidos - AFP
Migración

Tras ataque a soldados de la Guardia Nacional, Estados Unidos redujo drásticamente el tiempo de validez de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre