Martes, 16 de septiembre de 2025
Lucha contra las drogas

Encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia explicó qué sigue para Colombia tras descertificación en la lucha contra el narcotráfico: "Esa decisión no debería resultar sorpresiva"

septiembre 16, 2025
Por: Saúl Montes
Cultivos ilícitos en Colombia - EFE
Cultivos ilícitos en Colombia - EFE
John McNamara habló del tema durante una entrevista publicada en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, se refirió a la descertificación del país latinoamericano en la lucha contra el narcotráfico.

Durante una entrevista publicada la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, McNamara aseguró que la Administración del presidente Donald Trump tomó dicha decisión como resultado de las políticas fallidas del gobierno del presidente Gustavo Petro en relación con la lucha contra el narcotráfico, “lo que ha llevado a más cultivos de coca y más producción de cocaína que nunca antes en la historia de Colombia”.

Sin embargo, el funcionario estadounidense añadió que “el presidente Trump determinó que Colombia va a recibir una exención por interés nacionales” en dicha descertificación.

“Eso significa que toda la colaboración y toda la cooperación, cuyo valor es de cientos de millones de dólares anualmente entre los Estados Unidos y Colombia, incluyendo en materia de lucha contra el narcotráfico y seguridad, pueden continuar sin interrupciones”, aseguró.

Por otro lado, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos y de Colombia han mantenido conversaciones en las que se ha instado “a tomar medidas más contundentes en la lucha contra las drogas”, pero “ha habido pocos resultados tangibles contra el crecimiento de los cultivos ilícitos”.

“Entonces, esa decisión no debería resultar sorpresiva para nuestros colegas del Gobierno de Colombia”, dijo.

Finalmente, fue enfático en asegurar que todo el flujo de asistencia y colaboración van a continuar sin interrupciones: “Estados Unidos está comprometido con una estrecha cooperación con Colombia, en una variedad de prioridades compartidas, incluyendo los esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico”.

Sobre los pasos que debe seguir Colombia para mejorar su posición y lograr la certificación nuevamente, McNamara indicó que el llamado es que el país tome acciones para reducir de manera rápida los cultivos ilícitos de coca.

Porque cuando hay coca, hay violencia, hay corrupción, hay daños ecológicos y diría que daños a la cultura de legalidad en esas comunidades afectadas por el narcotráfico (...) Obviamente cuando hay más coca hay más producción de cocaína y ambos están por niveles récord en la historia de Colombia”, añadió, diciendo que el país debería incrementar aún más los niveles de incautación de ese “veneno que llega de Colombia a varios países del mundo”.

“Estamos en esa lucha juntos, no estamos esperando que Colombia la haga sola, sino que sea un socio confiable, con el compromiso total”, concluyó, instando también al Gobierno de Colombia a eliminar las suspensiones de extradiciones de narcotraficantes.

