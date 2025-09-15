"Petro prefirió hacerse del lado de los bandidos”: reacciones políticas a la descertificación de Estados Unidos a Colombia en lucha antidrogas

Estados Unidos descertificó este lunes la lucha contra el narcotráfico de Colombia al considerar que incumplió con sus obligaciones durante los últimos 12 meses, una decisión que podría afectar la financiación destinada al país sudamericano, pero que Washington podría reconsiderar.

"El incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno colombiano toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína", dice el comunicado emitido por el Departamento de Estado.

En ese sentido, varios líderes políticos reaccionaron a la descertificación advertida con anterioridad por el presidente Donald Trump por considerar "ineficaces" los esfuerzos del mandatario colombiano Gustavo Petro, que informó primero sobre la la decisión durante el Consejo de Ministros del lunes.

La embajada de Colombia en Estados Unidos se refirió en primer lugar a la determinación aclarando que desde el país norteamericano se invocaron razones de interés nacional vital para continuar programas bilaterales "sin aplicar medidas adversas, ni incluir sanciones que hubieran afectado negativamente a la Fuerza Pública, al sector productivo y a la sociedad colombiana".

La embajada añadió que el Gobierno colombiano rechazaba categóricamente la afirmación de que el país haya incumplido sus obligaciones internacionales, así como "las alusiones dirigidas al liderazgo político del presidente Gustavo Petro y aquellas que sugieren permisividad o concesiones al narcotráfico en Colombia".

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo en su cuenta de X, por su parte, que "Petro prefirió hacerse del lado de los bandidos, que de los colombianos que luchamos contra la violencia del narcotráfico".

"Es una medida que afecta no solo la cooperación bilateral sino también la confianza entre dos naciones que han sido aliadas históricas en la defensa de la democracia y la lucha contra el narcotráfico", agregó.

Cabal consideró urgente que desde ya se trabaje para que, en 2026, "con determinación logremos restablecer y fortalecer las relaciones con los Estados Unidos". "Nuestra política será de resultados verificables en la reducción de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la justicia, la cooperación internacional y la defensa irrestricta de la democracia y la libertad".

Juan Manuel Galán, director nacional del Nuevo Liberalismo, partido político fundado por su padre asesinado, aseveró en X que se trata de "una de las peores señales internacionales que ha recibido nuestro país en décadas" y que la descertificación no "golpea" a un presidente, sino a los colombianos.

"Esta decisión refleja el fracaso de la estrategia del actual gobierno frente al narcotráfico. La improvisación, la falta de coherencia y la ausencia de una política clara han puesto a Colombia en el peor escenario posible: aislados y con menor capacidad de enfrentar un problema que afecta directamente la vida de millones de personas", continuó.

El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones David Luna subió un video a X afirmando que este es "un golpe histórico porque el mundo ya no nos ve como víctimas, sino nos ve como cómplices".

"Están generando la gasolina para alimentar al ELN, a las disidencias de las FARC y por supuesto al Clan del Golfo, de la mano de Maduro, que permite que por su frontera salga toda la cocaína. Esto pasa porque el gobierno ató de manos y pies a nuestras fuerzas armadas, renunció a la erradicación y debilitó la inteligencia", expresó Luna.

Iván Duque, expresidente de Colombia, también reaccionó a la novedad, pero le valoró a los Estados Unidos el que diferenciaran "la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, del Gobierno Petro".

Para el abogado bogotano Daniel Briceño, conocido, entretanto, por sus más de 400 denuncias en contra del Gobierno Petro, la descertificación es la consecuencia de "la sociedad de Petro con el Cartel de los Soles liderado por el narcotraficante Nicolás Maduro, por arrodillar el país con la paz total y por no erradicar cultivos ilícitos".

Del lado de los simpatizantes de Petro también hubo reacciones, pues Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, calificó lo acontecido como "un triunfo para los narcotraficantes del mundo". "Aun así seguiremos combatiendo ese flagelo y sus millones de dólares sucios, que alimentan la violencia en nuestro país", anticipó.

Pero las reacciones a la descertificación no solamente tuvieron lugar en Colombia, pues en Estados Unidos, la congresista republicana María Elvira Salazar posteó en X que este "es un llamado urgente al presidente Gustavo Petro: debe cooperar y dejar de sabotear la lucha contra las drogas".

Salazar indicó que el aumento "descontrolado" en los cultivos de coca es "inaceptable y una amenaza directa a la seguridad de toda la región". "Petro debe mostrar resultados reales, no excusas".

Asimismo, la funcionaria estadounidense dejó claro que "Estados Unidos seguirá firme, colaborando con las autoridades y fuerzas de seguridad en Colombia para enfrentar y derrotar a los carteles sin descanso y sin concesiones".