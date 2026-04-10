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Viernes, 10 de abril de 2026
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Artemis II

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

abril 10, 2026
Por: Nucho Martínez
Programa: El Informativo
El descenso se produjo puntualmente a las 20:07 (hora local) frente a la costa de San Diego, California.

Este viernes 10 de abril, la cápsula Orión de la misión Artemis II de la NASA amerizó con éxito en el océano Pacífico.

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El descenso se produjo puntualmente a las 20:07 hora local frente a la costa de San Diego, California.

A través de la pantalla de NTN24 se pudo evidenciar el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en aguas del Pacífico.

En las imágenes transmitidas por el canal de las Américas se puedo observar cómo varias embarcaciones rodearon la nave y posteriormente asistieron a los tripulantes.

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Con el trabajo conjunto de la NASA y la marina de los Estados Unidos, los astronautas salieron de la cápsula y fueron trasladados en helicóptero a un buque de recuperación.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA sobrevolaron la Luna, convirtiéndose en los primeros humanos en órbita lunar en más de 50 años.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y los especialistas de misión Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense) regresaron este viernes con éxito a la Tierra.

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Los objetivos fueron alcanzados: capturaron imágenes de la cara oculta del satélite, probaron los sistemas de la cápsula Orión y experimentaron el cambio de perspectiva al ver la Tierra desde el espacio profundo.

En total, estuvieron 10 días en el espacio, desde el el lanzamiento el pasado 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

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