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Viernes, 17 de abril de 2026
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María Corina Machado

"Enfrentamos el reto mayor que es terminar de concretar el desplazamiento de un régimen": María Corina Machado en encuentro con líderes del Partido Popular en España

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado en encuentro con líderes del PP en España.
María Corina Machado en encuentro con líderes del PP en España.
Machado tuvo unas sentidas palabras de agradecimiento a sus aliados en España y expresó que ahora Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, enfrenta el que definió como “reto mayor”.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo este viernes, tras su llegada a España en donde el sábado espera encontrarse con no cientos sino miles de venezolanos en Madrid, una emotiva reunión con líderes del Partido Popular.

Machado tuvo unas sentidas palabras de agradecimiento a sus aliados en España y expresó que ahora Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, enfrenta el que definió como “reto mayor”.

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“Enfrentamos el reto mayor que es terminar de concretar el desplazamiento de un régimen que derrotamos primero espiritualmente, luego electoralmente y a principios de este año militarmente”, expresó la líder venezolana.

Machado aseveró que para concretar el fin del régimen en Venezuela, que “también lo registrará la historia que escribimos juntos, requerimos a nuestros aliados del mundo entero”.

“Cuando todos nos dijeron que era imposible levantar las fuerzas de las entrañas de un país por nuestra libertad, fuimos superando todas las amenazas y los obstáculos. Lo hicimos por convicción, amor a nuestra tierra a nuestros hijos y a la libertad”, recordó la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

En ese sentido mencionó que "este es el momento de avanzar por la liberación total de todos los venezolanos, incluso los que permanecen presos”.

“Por el desmontaje de las estructuras represivas, la plena libertad de expresión, asociación y democratización de nuestro país y el regreso de los que han debido huir de Venezuela para salvaguardar su vida y libertad, y desde luego el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del voto en elecciones en las cuales todos los venezolanos que están afuera puedan votar”, aseveró.

Alberto Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular, ofreció su apoyo a la causa de María Corina Machado.

“Reclamamos que María Corina pueda volver a Venezuela y unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes”, manifestó Núñez Feijóo en medio de un encuentro en el que también asistieron venezolanos.

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Al final del encuentro, de hecho, se vivió un emotivo canto del himno venezolano por parte de quienes estaban presentes.

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