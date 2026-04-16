"Le agradecí, en nombre de los venezolanos, su apoyo inquebrantable a nuestra democracia": el mensaje de María Corina Machado previo a su esperado desembarco en Madrid

En medio de su gira por Europa, la líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, dio a conocer que se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien en nombre del pueblo venezolano le agradeció por su apoyo incondicional a la nación caribeña.

Por medio de sus redes sociales, Machado expresó su agradecimiento a la “presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni” por la “conversación” que sostuvieron este jueves.

De acuerdo con la líder democrática, en medio de este encuentro con la primera ministra italiana reafirmaron “la defensa de los valores occidentales que nos unen frente a los desafíos globales actuales”.

Asimismo, señaló que “Italia y Venezuela son naciones hermanas unidas por una historia de acogida y solidaridad” entre sus “comunidades”.

VEA TAMBIÉN Astronautas de Artemis II revelan por primera vez lo que no se vio de la histórica misión a la Luna o

Por último, María Corina Machado le agradeció en nombre del pueblo venezolano por “su apoyo inquebrantable”, tanto a la “democracia” como a la “libertad” de la nación caribeña.

Cabe destacar que, en medio de su gira por el territorio europeo, la líder democrática de Venezuela ha adelantado encuentros con otros referentes políticos de Europa, dentro de ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

En su visita al mandatario francés, este le expresó el compromiso de su nación con el pueblo venezolano en pro de “la libertad” y la “transición democrática, pacífica y respetuosa”, por medio de la cual se haga la voluntad de sus ciudadanos.

Por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, destacó el trabajo perseverante de María Corina Machado en su búsqueda de la libertad de su país, que por décadas estuvo sometido bajo un régimen.

“Durante muchos años se ha dedicado pacíficamente por una Venezuela libre y democrática que merece respeto y aprecio”, dijo Jetten en su cuenta de X.

VEA TAMBIÉN José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile marcando el fin del gobierno de izquierda encabezado por Gabriel Boric o

En medio de su gira por Europa, se tiene previsto que el día sábado 18 de abril, en la Plaza del Sol en Madrid, España, la Nobel de la Paz se reencuentre con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, con quienes se dirigirán a la diáspora venezolana en territorio madrileño.