Revelan hallazgo relacionado a placas tectónicas que podría cambiar el mapa del mundo

Un nuevo hallazgo indica la presencia de una profunda fractura en la corteza terrestres, que podría marcar un sorprendente inicio de una nueva falla continental en la región de África.

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El artículo, publicado en la revista científica Frontiers in Earth Science, recoge un análisis de la Universidad de Oxford en Reino Unido donde estudiaron un gas emitido por manantiales geotérmicos en Zambia.

En los gases se detecto una concentración alta de isótopos de helio. “Los manantiales a lo largo de la falla de Kafue, en Zambia, presentan firmas isotópicas de helio que indican una conexión directa con el manto terrestre”, indicó el autor del artículo, el profesor Mike Daly, de la universidad de Oxford.

Reveló que el fenómeno estaría “situado entre 40 y 160 kilómetros bajo la superficie”.

Daly añadió que el hallazgo “es una prueba de que el límite de la falla de rift de Kafue está activo y, por lo tanto, la zona del rift del suroeste de África también lo está, lo que podría ser indicio temprano de la fragmentación del África subsahariana”.

Explicó que “un rift es una gran fractura en la corteza terrestre que genera hundimiento y elevaciones asociadas”, asimismo, páginas científicas indican que el rift o “grieta” es un indicativo de que la corteza terrestre se está estirando o separando.

“Muchas características del Gran Valle del Rift en Kenia sugieren que áfrica Oriental podría convertirse, con el tiempo, en una importante zona de fractura continental”, afirmó Daly.

¿Por qué es importante?

La ruptura activa de la región podría cambiar el mapa mundial, ya que en ciertos casos, podría avanzar hasta dar lugar a un nuevo límite de placas tectónicas, sin embargo, este tipo de actividades cesan antes de que ocurra la ruptura total de la litosfera.

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No obstante, las primeras fases de formación pueden facilitar el aprovechamiento de energía geotérmica y el acceso a recursos como helio e hidrógeno, debido a que estos componentes no se mezclan con otros gases volcánicos.

Por último, el artículo añade que el estudio es “preliminar” y requiere de investigaciones adicionales, aunque afirman que podría tener consecuencias de largo alcance para el continente africano.