Enormes explosiones e incendios por accidente de un avión de UPS poco después de despegar de Louisville, Kentucky

Un avión de la aerolínea UPS se estrelló en Louisville, Kentucky, poco después de despegar con destino a Honolulu, informó el martes la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), mientras que la policía local investiga el estado de las víctimas.

"El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 pm hora local del martes 4 de noviembre, después de partir del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville en Kentucky", dijo la FAA en un comunicado.

UPS indicó en un comunicado que tres miembros de la tripulación iban a bordo del avión, pero aún no hay información oficial sobre posibles víctimas o heridos.

El aeropuerto alberga UPS Worldport, un centro global para las operaciones de carga aérea de la empresa de mensajería y su mayor instalación de manipulación de paquetes del mundo.

Al caer la noche, las imágenes aéreas en directo transmitidas por WLKY-TV, una filial local de CBS, mostraban el resplandor rojo anaranjado de las llamas de los incendios provocados en el suelo por el accidente, que se extendían a lo largo de casi una milla.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville informó que estaba respondiendo a reportes de un accidente aéreo y que se habían reportado varias víctimas tras el incidente.

"Kentucky, estamos al tanto de un reporte de accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville. Los servicios de emergencia están en el lugar y compartiremos más información a medida que esté disponible", escribió el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en X.

Beshear pidió a la comunidad unirse alrededor de lo sucedido mientras se esclarecen los hechos de lo que originó el accidente.

"Por favor, oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto compartiremos más información", agregó Beshear.