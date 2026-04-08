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Cilia Flores

"Entre una cadena perpetua o la posibilidad de 15 o 20 años de prisión, Cilia Flores va a dejar a un lado a Maduro para salvar su pellejo": José Amalio Graterol

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, explicó en La Noche de NTN24 la encrucijada en la que estaría la esposa del dictador Maduro.

La relación entre Nicolás Maduro y Cilia Flores, durante años exhibida como inquebrantable ante las cámaras, parece haber llegado a su fin en los pasillos de la justicia de Estados Unidos.

Según la abogada defensora de derechos humanos Miguelina Pérez, Flores estaría colaborando activamente con las autoridades de Estados Unidos para reducir significativamente su condena.

"Cilia Flores, la primera combatiente, lo ha confesado todo. Ha cantado de lo lindo", reveló Pérez. La estrategia de cooperación con la justicia norteamericana buscaría que la pena no supere los quince años, en contraste con la cadena perpetua que podría enfrentar.

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Durante la segunda audiencia judicial del pasado 16 de marzo, testigos presenciales confirmaron que la pareja capturada el 3 de enero evitó mirarse mutuamente, sentándose en extremos opuestos de la mesa con tres abogados entre ellos.

Cilia Flores, conocida como "la primera combatiente", consolidó su poder durante más de tres décadas junto a Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro.

Entre sus cargos se destacan los de diputada y presidenta de la Asamblea Nacional (2006-2011), procuradora general de la República (2012-2013), y vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (2009-2012).

Actualmente, Flores enfrenta ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York tres cargos principales: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichas armas. Estos delitos podrían significar cadena perpetua si no logra un acuerdo con la fiscalía.

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José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, explicó en La Noche de NTN24 la encrucijada en la que estaría la esposa del dictador Maduro.

"Evidentemente Cilia Flores está trabajando, colaborando con la justicia de los Estados Unidos, dando datos para tratar de llegar a un acuerdo donde bajen la pena", dijo. “Si ella va y sigue diciendo que ella no es culpable va a ir a un juicio donde lo más seguro que la pena sería eh una cadena perpetua”, agregó.

Graterol aseguró que Flores "era el cerebro detrás de Nicolás Maduro, era la que generaba todas las jugadas en el poder, tenía a toda su familia en cargos claves de poder”

Es evidente que en el medio de o una cadena perpetua o la posibilidad de 15 o 20 años de prisión, Cilia Flores va a dejar a un lado a Nicolás Maduro y va a tratar de salvar su pellejo”, expresó. “Cada quien está tomando su cambio y está tratando de salvarse”, señaló.

Una investigación de Transparencia Venezuela reveló el entramado de corrupción denominado "el jardín de Flores": 122 empresas repartidas en varios países, de las cuales 67 están vinculadas con sus hijos. Estas compañías se distribuyen en Venezuela (51), Panamá (42), Estados Unidos (22), Islas Mauricio (1) y Singapur (1).

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