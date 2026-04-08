"Hoy se dio un sello doble que blinda cualquier tipo de información que se le entregue": Maibort Petit revela nuevo documento de la Fiscalía en el caso de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez podría mantener su cargo por 90 días adicionales mediante una decisión de la Asamblea Nacional, según advirtió la analista internacional y politóloga Maibort Petit en La Tarde de NTN24, quien también brindó nuevos detalles sobre el caso de Nicolás Maduro en Nueva York.

"Probablemente se vaya a discutir en la Asamblea lo que puede constituirse en unos días extras para que Delcy Rodríguez se mantenga como vicepresidente", explicó Petit.

“Muy probablemente se vayan a mover para renovar estos 90 días y darle un espacio al régimen para hacer lo que ya nos tienen acostumbrados por mucho tiempo, que es justamente acomodar las teclas para que, cuando toque, ellos puedan por lo menos aprovechar los espacios que quedan”, añadió.

La analista sostuvo que los próximos anuncios podrían estar relacionados con “el salario mínimo”, ya que “hay muchas presiones al respecto”, además de “algunos cambios cosméticos, pero que obviamente no van a satisfacer a los venezolanos esperando un cambio permanente”.

Petit advirtió que Rodríguez utilizará los recursos económicos disponibles "para mostrar logros y para venderse ella como si fuese una gerente eficiente". "Delcy Rodríguez es bastante astuta e inteligente y sabe cómo manejar algunas situaciones", indicó.

Respecto a los escenarios en contra de Delcy Rodríguez, Petit explicó que “el régimen está dividido en facciones que muy probablemente se vayan a enfrentar”.

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Sobre la decisión del juez que lleva el caso contra Nicolás Maduro en Nueva York, quien determinó no compartir las pruebas con personas no detenidas involucradas en la causa, la experta expresó que “cuando se entregue el descubrimiento, esto va a estar protegido y blindado de tal manera que ni los abogados de Cilia Flores, ni los de Maduro, ni Maduro y Cilia, en particular, puedan comunicar, puedan dar detalles sobre lo que allí”.

En ese sentido, Petit dio a conocer que este miércoles la Fiscalía propuso un documento adicional para que los abogados que conozcan las acusaciones puedan ser sancionados en caso de revelar o filtrar información del caso. “Hoy señalan en el documento algo bien interesante, y es que dicen que los abogados ni los ciudadanos obviamente ni Nicolás Maduro ni Cilia Flores pueden suministrar ningún tipo de información que vaya a ser objeto de campañas de desinformación (…). Hoy se dio un sello doble que blinda cualquier tipo de información que se le entregue”, indicó.

“Ellos (la Fiscalía) han dicho que no para las redes sociales, no para ningún tipo de discurso político. Hoy se dio un sello doble que blinda cualquier tipo de información que se le va a entregar a esta gente”, subrayó.