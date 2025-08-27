"Era un hombre de 22 años que decía ser transgénero": Kristi Noem sobre responsable del tiroteo en escuela católica de Minneapolis

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, compartió información sobre el tiroteo sucedido en una iglesia católica en Minneapolis, Minnesota, al norte de Estados Unidos, que deja al menos dos niños asesinados y 17 heridos, entre ellos 14 menores de edad.

“Tenemos confirmación de que el tirador en la Escuela Católica Anunciación en Minneapolis, Minnesota, era un hombre de 22 años que decía ser transgénero. Este monstruo desquiciado atacó a nuestros más vulnerables: los niños pequeños que rezaban en su primera misa matutina del curso escolar”, afirmó Noem en una publicación en la red social X, antes Twitter.

La secretaria afirmó que el asesino “profundamente enfermo garabateó las frases ‘por los niños’, ‘¿dónde está tu Dios?’ y ‘mata a Donald Trump’ en el cargador de un rifle”.

“Este nivel de violencia es inconcebible. Nuestras oraciones más profundas están con los niños, padres, familias, educadores y cristianos de todo el mundo. Los acompañamos en el duelo, oramos por su sanación y nunca los olvidaremos”, precisó.

El jefe de Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, más temprano relató que el hombre armado "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa".

"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos", dijo O'Hara, y agregó que otras 17 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños. Dos de los menores heridos se encuentran en condición crítica.

El hombre armado disparó con un rifle, una escopeta y una pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento, según el jefe de policía.

"Esto fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban. La pura crueldad y cobardía de disparar en una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible", reflexionó O'Hara.

También expresó: "Nuestros corazones están rotos por las familias que han perdido a sus hijos, por estas jóvenes vidas que ahora luchan para recuperarse, y por toda nuestra comunidad que ha sido tan profundamente traumatizada por este ataque sin sentido".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, escribió en X que estaba "rezando" por los "niños y maestros cuya primera semana de escuela fue empañada por este horrible acto de violencia".

Imágenes de video en vivo mostraron a padres en pánico recuperando a sus pequeños y huyendo, en medio de una importante respuesta de emergencia.

Los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar cuando les dispararon en la iglesia.

La iglesia se encuentra junto a una escuela afiliada en el sur de la ciudad, la más grande del estado de Minnesota